Сосудистые заболевания победимы!

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-29T11:14:39+03:00

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Сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности во всем мире, а между тем сегодня можно успешно противостоять даже самым опасным из них, которые раньше считались непобедимыми. В «ПРОФИ КЛИНИК» эту борьбу ведет замечательный специалист Евгений Александрович Фефелов, хирург высшей категории, заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1».

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- Евгений Александрович, какие заболевания входят в вашу компетенцию?

- В первую очередь, те, что связаны с артериальной системой: эндартериит - воспаление внутренней стенки артерий, облитерирующий атеросклероз – сужение артерий за счет атеросклеротических наслоений, аневризма – локальное расширение артерии. Мы оказываем помощь при варикозе, тромбофлебитах и других проблемах венозной системы. Причем сегодня благодаря достижениям по лечению тяжелой патологии можно достичь хороших результатов даже в случае симптомных аневризм – диагноза, раньше считавшегося смертельным. Как хирург, практикующий в крупной государственной клинике, на базе «ПРОФИ КЛИНИК» я веду отбор пациентов с аневризмой, которым показано оперативное вмешательство.

- Какую диагностику необходимо пройти больным с таким диагнозом?

- Прежде всего, это компьютерная томографическая ангиография (КТ-ангиография, КТА). Она дает подробное изображение кровеносных сосудов и позволяет оценить характер кровотока. Диагностика аневризм проводится с применением современных инструментальных и лабораторных методов исследования. Вообще амбулаторно-поликлиническое звено - самая важная часть здравоохранительной системы в принципе и, к сожалению, самое слабое в медицинских учреждениях нашей страны, а ведь без него не бывает эффективного лечения. Скрининговое обследование, например, позволяет увидеть какие-то сужения или врожденные аномалии сосудов, выявить аневризму в «холодном периоде», когда еще можно ограничиться малоинвазивным вмешательством через сосудистые операции, чтобы полностью исключить риск инсульта. Поэтому для нас большое преимущество иметь под рукой высокотехнологичное диагностическое оборудование.

- Расскажите об уникальном для нашего города методе лечения варикозного расширения вен. Действительно ли он способен решить проблему за один день?

- Это метод эндовенозной радиочастотной облитерации – гордость нашей клиники. Он относится к категории современной «офисной хирургии», или «хирургии одного дня» и обладает явными преимуществами перед лазерной облитерацией и стриппингом (удаление пораженных вен с помощью небольшого тонкого зонда). Его плюсы - в безопасности, сокращении срока возврата пациентов к обычной активности и высоких показателях качества жизни уже в первый месяц после вмешательства. Проблема, действительно, решается за один день. Кроме того, специальные микроигольчатые зонды, позволяют полностью удалять венозную сетку на любой части тела, и лице в том числе.

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- При варикозе многих волнует выбор эластического трикотажа. Можно ли, например, покупать его в интернет-магазинах, без консультации с врачом?

- На самом деле подобрать эластический трикотаж – огромная проблема. Очень желательно, чтобы в этом вам помогал квалифицированный специалист, у которого есть вся линейка продукции. Ведь речь идет не просто о вашем любимом цвете. Нужно, чтобы с вас грамотно сняли мерки, чтобы трикотаж был качественным - держал температуру, защищал от влажности в любое время года, препятствовал образованию неприятного запаха, а самое главное, на первом месте стоит степень комфорта – вы должны одеть его и тут же про это забыть. Причем профилактика не ограничивается эластичными колготками. Существует большая группа препаратов, препятствующих развитию заболевания. Их тоже нужно выбирать правильно. Ключевое слово в медицине вообще – целесообразность, и то, насколько целесообразным будет ваше лечение, зависит от правильного диагноза и компетенции врача. Что важно, в «ПРОФИ КЛИНИК» узкие специалисты решают разные проблемы.

- Евгений Александрович, почему сегодня все больше молодых людей сталкиваются с болезнями сосудов?

- Курение, большое количество рафинированной пищи, стрессы – зачастую наш образ жизни не способствует здоровью. Ключевой фактор – наследственность, но он далеко не единственный. Врачи любят приводить аналогию с автомобилем. Даже если вы «собраны, как Ламборджини», у каждого есть жизненный пробег. Выезжая из «гаража», мы попадаем в агрессивную среду, с «плохими дорогами». И если «ямы и ухабы» - то, на что человек повлиять не может, качественное медицинское обеспечение, здоровый образ жизни зависят от нас самих. Регулярно проводить скрининговые обследования, например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует уже в возрасте сорока пяти лет. Подумайте только, если бы Альберту Эйнштейну вовремя не прооперировали аневризму, он не прожил бы еще шесть лет и не подарил бы миру новые открытия. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу. Современная медицина обладает большими возможностями, и вовремя позаботившись о своем здоровье, вы сохраните его на долгие годы.

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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ в ПРОФИ КЛИНИК

• ВЛАДИВОСТОК Партизанский проспект, 33А,

тел. 8(423) 245-35-45, 245-11-11.

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Диагностическое отделение 07.00 - 03.00!

Поликлиническое отделение 08.00 - 20.00

• УССУРИЙСК ул. Некрасова, 209,

тел. 8 (4234)330-300, 8 902 481-26-41. Ежедневно 08.00 - 20.00.

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СПРАВКА "КП":

«Профи-Клиник» без преувеличения можно назвать уникальным лечебно-профилактическим учреждением. Клиника была создана при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Благодаря этому здесь сложилась такая команда врачей, которой можно безоговорочно доверить свое здоровье. Костяк коллектива составляет профессорско-преподавательский состав ТГМУ, главные специалисты края. Академический подход и огромный практический опыт - вот в чем сила. Возглавляет клинику главный врач Медведь Елена Эдуардовна, врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Все специалисты принимают активное участие в научно-практической и образовательной жизни медицинского сообщества, имеют печатные работы в научных медицинских изданиях. Многие из них являются членами Всемирных и Европейских медицинских Ассоциаций. Их доклады звучат не только в России, но и в Германии, Корее, Японии, Сингапуре. Многие врачи Профи Клиник прошли обучение и стажировки за рубежом – в европейских странах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Сайт: www.profi-klinik.ru

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