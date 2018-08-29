В Южной Корее задержали судовладельца и трёх членов экипажа танкера «Палладий»

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-29T11:41:53+03:00

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Правоохранительные органы города Пусан в Республике Корея задержали сегодня граждан России, причастных к «побегу» танкера «Палладий». Судовладельца, капитана, старшего механика и одного из матросов судна подозревают в неподчинении правоохранительным органам Южной Кореи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника генерального консульства РФ в Пусане Романа Быкова.

Судно, приписанное к Владивостоку, накануне пыталось прорваться через береговую охрану порта, чтобы выбраться в Японское море. Не получилось – корейцы устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой, «маски-шоу» и десантированием. Необходимо отметить, что судно арестовано по запросу Дальневосточного морского профсоюза моряков (входит в ITF – Международную федерацию транспортных рабочих). А поводом же стало обращение самих членов экипажа в профсоюз, которые жаловались на гендиректора компании-судовладельца Андрея Андреева. «Дальтранс» 8 месяцев задерживал морякам заработную плату. Также известно о перебоях со снабжением приморского судна.

Обращение моряков танкера на имя председателя Дальневосточного профсоюза Николая Суханова. Фото: скриншот "КП"

29 июня, в первый день корейского ареста «Палладия», в интервью «Комсомолке» руководитель отдела кадров «Дальтранса» Олег Коваль пояснил: проблемы у компании начались из-за неожиданно высокой стоимости ремонта танкера в Южной Корее. И обещал вскоре рассчитаться с моряками. Но, судя по данным из генконсульства, корейские судоремонтники тоже не получили свою долю.

По чьей указке судно попыталось покинуть иностранный порт в ночь с 27 на 28 августа, предстоит выяснить всем заинтересованным структурам. Сейчас квартет задержанных россиян находится в камере пусанского следственного изолятора. Остальные 10 моряков несут вахту на арестованном судне.

Как показывает практика ареста судов в иностранных портах, дело это крайне затяжное. Самый громкий скандал последних лет связан с танкерами из Приморья «Каролина Винд» и «Кристал Ист». Их экипажи полгода томились в порту Шарджа, ОАЭ практически без воды и еды. Ещё сложнее, считают эксперты, вызволить моряков из-под следствия. В любом случае, как показал опыт эвакуации российских экипажей из Эмиратов, без содействия Министерства иностранных дел в таком случае не обойтись.

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