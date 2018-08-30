Россиянам с задержанного в Корее танкера «Палладий» грозят тюремные сроки

СЕГОДНЯ 07:07 2018-08-30T07:19:38+03:00

Судьба приморских моряков решится уже сегодня - об этом «Комсомолке» сообщили в генеральном консульстве РФ в Пусане

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В Южной Корее уже третьи сутки разворачивается эпопея с российским танкером «Палладий». Судно, принадлежащее приморской компании «Дальтранс», нарушив закон, попыталось сбежать из порта Пусан. Сейчас экипажу и владельцу судна грозит тюрьма.

Судно, приписанное к Владивостоку, в ночь на вторник решило прорваться через береговую охрану порта, чтобы выбраться в Японское море. Не получилось – корейцы устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой, и десантированием спецназа. Корейцы задержали троих членов экипажа, а также судовладельца – Андрея Андреева. Сейчас они находятся в изоляторе временного задержания. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал российский консул Роман Быков.

– Сейчас местные правоохранительные органы решают дальнейшую судьбу моряков. Вероятно, часть экипажа арестуют по решению суда. Речь сейчас идет, главным образом, не о побеге из порта – это не очень серьезное нарушение. Нескольких членов экипажа подозревают в сопротивлении при задержании. Они игнорировали требования правоохранительных органов и так далее. Это уголовная статья, по ней грозит до пяти лет тюрьмы, – рассказал он.

Судьбу моряков решат уже сегодня. Пока же они находятся в статусе простых задержанных. Обвиняемыми их называть пока преждевременно.

Моряки во всем обвиняют судовладельца. Фото: fleetphoto.ru\Eugene Iron

Консул добавил, что всех членов экипажа уже допросили. Они единогласно назвали главного организатора неудавшегося побега – судовладельца, руководителя компании «Дальтранс». Он прибыл на судно за несколько часов до инцидента.

Российские дипломаты оказывают морякам посильную помощь – и наблюдают, чтобы их права неукоснительно соблюдались. Пока никаких нарушений со стороны правоохранительных органов не было. Роман Быков добавил, что полиция сразу же нашла переводчика для работы с россиянами. Все допросы проводились с его участием.

Как ранее сообщала «Комсомолка», танкер «Палладий» задержали в порту Пусан еще 29 июня из-за долгов судовладельца. Его экипаж пять месяцев не получал зарплату. После постановки на рейд у танкера прекратилось нормальное снабжение: у моряков оставалось очень мало еды, воды и топлива. В этой ситуации экипажу ничего не оставалось сделать, как обратиться в Дальневосточный профсоюз моряков. Его руководитель Николай Суханов связался с администрацией порта Пусан. После этого танкер задержали до полной выплаты долгов по зарплате.

Судовладелец, компания «Дальтранс», сейчас находится в кризисе – предприятие тонет в долгах. Кроме того, на нем еще висит неоплаченный штраф за разлив нефти. Вероятно, именно из-за безвыходности своего положения руководитель компании решился на дерзкую акцию.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.