В Анучинском районе прошла акция «10000 шагов – путь к здоровью»

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-30T09:18:06+03:00

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25 августа 2018 года врачи КГБУЗ «Владивостокского клинико-диагностического центра» по программе «Здоровое Приморье» Департамента Здравоохранения Приморского края провели профилактическую акцию под девизом «10000 шагов - путь к здоровью» в Анучинском районе в рамках фестиваля «Анучино – медовое раздолье».

Данное мероприятие прошла при поддержке Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Акция проходила в виде интерактивной площадки, на которой гости праздника получили консультации по вопросам здорового образа жизни и значении двигательной активности, желающие участвовать в мастер классе освоили методику скандинавской ходьбы, прошли обследования – измерение артериального давления и определение уровня насыщения крови кислородом методом пульсоксиметрии, дети приняли участие в веселой викторине с вручением призов.

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Акция органично вписалась в всеобщий колорит фестиваля, на котором выступали народные коллективы района, проводились различные конкурсы и , конечно, дегустация вкуснейшего приморского меда.