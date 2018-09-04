Секреты энергичных долгожителей откроют врачи

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-04T09:02:57+03:00

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В настоящее время очень актуален вопрос об увеличении продолжительности жизни, укреплении здоровья, сохранении социальной активности и работоспособности пенсионеров. Возрастные изменения влекут за собой ухудшение физического и психологического здоровья. Для многих людей уход на заслуженный отдых – настоящий стресс. Часто, кажется, что жизнь уже прошла, мечтать не о чем, появляется ощущение ненужности, снижается социальная и физическая активность. И тогда, действительно, «старость – не радость». Избавиться от негативных настроений, укрепить здоровье, в том числе и психологическое, помогут во «Владивостокской поликлинике №3». Это лечебно-профилактическое учреждение в сентябре в рамках медико-социальной поддержки пациентов пожилого возраста дает старт ряду мероприятий, направленных на укрепление эмоционального и физического здоровья.

- Любому человеку необходимы поддержка, общение, сохранение дееспособности, чувство нужности, вера в будущее и возможность радоваться жизни. Это, пожалуй, главные составляющие здоровья и сохранения долголетия, - уверены врачи. - Этому помогут лекции и групповые занятия в нашей поликлинике, а также индивидуальные консультации психолога. В которых мы приглашаем принять участие не только людей преклонного возраста, но и всех горожан с целью повышения качества жизни, профилактики болезней и эмоциональных нарушений.

Чему научат доктора?

Занятие №1. «САМОРЕГУЛЯЦИЯ». Как оставаться в гармонии с самим собой и внешним миром, если ситуация не благоприятствует? Как снять эмоциональное напряжение, облегчить боль или нормализовать артериальное давление самостоятельно. Занятие направлено на формирование навыков регулирования психологических и физиологических реакций в стрессовых ситуациях.

Занятие №2. «РЕЛАКСАЦИЯ». Групповые занятия по овладению навыками релаксации. Вы научитесь техникам расслабления, узнаете, как снимать психоэмоциональное и мышечное напряжение.

Занятие №3. «ГИМНАСТИКА МОЗГА». Если вы заметили провалы в памяти, стали хуже запоминать информацию, приглашаем на занятия по профилактике умственных нарушений и улучшения работы мозга. Вы узнаете, как улучшить память и улучшить работу мозга не прибегая к лекарственным препаратам.

Занятие №4. «АРТ-ТЕРАПИЯ». Это популярное направление современной психологии: арт-терапия давно вышла в самые широкие народные массы. Она и диагностирует состояние человека, и лечит, и приносит то глубокое позитивное «ощущение себя», которое мы называем «счастьем».

Проводит занятия и лекции медицинский психолог «Владивостокской поликлиники №3» Анастасия Петрова.

Расписание можно уточнить по телефону: 241-85-67, 241-55-99 или обратившись в каб.21 (в понедельник или четверг). Адрес поликлиники: Владивосток, ул.Луговая, 55, остановка общественного транспорта «Поликлиника».