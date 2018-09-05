2018-09-05T04:02:14+03:00
Общество

Первые лица страны, регионов и международного бизнеса встретятся на главной сцене "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ

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Рендеры (визуализация главной сцены выставки "Улица Дальнего Востока"), предоставлено коммуникационной группой "Пасифик Медиа".Рендеры (визуализация главной сцены выставки "Улица Дальнего Востока"), предоставлено коммуникационной группой "Пасифик Медиа".
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Первые лица страны, дальневосточных регионов и представители крупного международного и российского бизнеса встретятся на главной сцене выставки "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

До начала IV Восточного экономического форума, который состоится 11-13 сентября, остаются считанные дни.

Торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" Восточного экономического форума состоится 9 сентября 2018 г. на набережной Дальневосточного федерального университета.

Главная сцена "Улицы Дальнего Востока" по традиции соберет всех глав дальневосточных регионов, первых лиц государства и представителей крупного международного и российского бизнеса. В этом году оператором строительства сцены выступает коммуникационная группа “Пасифик Медиа”.

Рендеры (визуализация главной сцены выставки "Улица Дальнего Востока"), предоставлено коммуникационной группой "Пасифик Медиа".

Рендеры (визуализация главной сцены выставки "Улица Дальнего Востока"), предоставлено коммуникационной группой "Пасифик Медиа".

- Это очень большая ответственность для нашей компании, ведь главная сцена выставки "Улица Дальнего Востока" является визитной карточкой, центром притяжения для всех гостей и участников Восточного экономического форума. Уверен, что официальная часть и культурные мероприятия будут незабываемыми. Всем участникам ВЭФ желаю успешной работы на благо развития Дальнего Востока! - отметил генеральный директор "Пасифик Медиа" Максим Балковский.

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