Первые лица страны, регионов и международного бизнеса встретятся на главной сцене "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ

СЕГОДНЯ 03:57 2018-09-05T04:02:14+03:00

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Первые лица страны, дальневосточных регионов и представители крупного международного и российского бизнеса встретятся на главной сцене выставки "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме.

До начала IV Восточного экономического форума, который состоится 11-13 сентября, остаются считанные дни.

Торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" Восточного экономического форума состоится 9 сентября 2018 г. на набережной Дальневосточного федерального университета.

Главная сцена "Улицы Дальнего Востока" по традиции соберет всех глав дальневосточных регионов, первых лиц государства и представителей крупного международного и российского бизнеса. В этом году оператором строительства сцены выступает коммуникационная группа “Пасифик Медиа”.

Рендеры (визуализация главной сцены выставки "Улица Дальнего Востока"), предоставлено коммуникационной группой "Пасифик Медиа".

- Это очень большая ответственность для нашей компании, ведь главная сцена выставки "Улица Дальнего Востока" является визитной карточкой, центром притяжения для всех гостей и участников Восточного экономического форума. Уверен, что официальная часть и культурные мероприятия будут незабываемыми. Всем участникам ВЭФ желаю успешной работы на благо развития Дальнего Востока! - отметил генеральный директор "Пасифик Медиа" Максим Балковский.