Примгидромет рассказал, когда в Приморье прекратятся проливные дожди

СЕГОДНЯ 05:17 2018-09-05T05:15:46+03:00

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Сегодня, 5 сентября, в эфире утренней программы "Что приморцу хороШоу" на радио "Комсомолськая правда" - Приморье" пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков рассказал, когда в крае закончатся проливные дожди и стоит ли ожидать бархатного сезона в этом году.

По словам Виктора Чулкова, ночью с 4 на 5 сентября тайфун Джеби вышел в Японское море, под утро он уже проходил в районе восточного побережья недалеко от поселка Терней. Здесь прошли сильные дожди, по предварительным оценкам выпало две месячные нормы осадков. На другие районы края тайфун также оказал влияние в виде сильных дождей и обильных осадков. Были размыты отдельные участки дорог, а реки северных районов края вышли из берегов.

- Сейчас Джеби движется в сторону Хабаровского края, но уже не в стадии тайфуна, он потерял свою силу, находясь еще в Японском море и перерос в тропический шторм. Краем он зацепил Владивосток, именно поэтому сегодня утром в столице Приморья пошел дождь, - заявил Виктор Чулков.

В преддверии нового тайфуна сегодня возможны кратковременные дожди, но уже завтра по словам пресс-секретаря Примгидромета, днем в крае будет солнечная и ясная погода, а вечером возможен небольшой дождь. В пятницу ожидается проход очередного циклона с дождем, а выходные будут солнечными, но прохладными. Таким образом на этой неделе приморцев ждет три солнечных дня.

При этом из-за прохождения циклонов и тайфунов ночная температура в крае варьируется от 10 до 12 градусов тепла, в отдельных районах показатели будут близки к заморозкам.

- Сейчас мы готовим обращение для работников сельского хозяйства, чтобы они приняли меры и оперативно убрали остатки урожая, и удар стихии не нанес им серьезного ущерба, - добавил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

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После очередных обрушившихся на Приморье дождей регион снова начал уходить под воду. Особенно досталось приморской столице: с самого утра часть Владивостока больше напоминает огромное озеро. Ситуация по краю немногим лучше; при этом настоящий тайфун к Приморскому краю только приближается. Основная причина столь печальной ситуации – в отсутствии дорожной инфраструктуры.