Это даже не тайфун: обычный дождь в Приморье обернулся катастрофой

СЕГОДНЯ 05:12 2018-09-04T05:12:57+03:00

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После очередных обрушившихся на Приморье дождей регион снова начал уходить под воду. Особенно досталось приморской столице: с самого утра часть Владивостока больше напоминает огромное озеро. Ситуация по краю немногим лучше; при этом настоящий тайфун к Приморскому краю только приближается. Основная причина столь печальной ситуации – в отсутствии дорожной инфраструктуры.

Во Владивостоке самые серьезные затопления наблюдаются на дороге от Снеговой до проспекта 100-летия Владивостока. Так, глубина воды в районе остановки «ДСК» достигает 30-40 сантиметров. Усугубляет ситуацию отвратительное состояние дороги на этом участке. Асфальт там весь усеян глубокими ямами, которые сейчас просто не видно. Из-за этого в половине восьмого утра там заглохла легковушка Honda Fit: машина угодила в подводную рытвину и сломалась.Через какое-то время ее отбуксовал в безопасное место другой автомобилист.

Тот самый "Фит". Фото: dps.control

Неподалеку от места аварии разлилось другое «озеро», затопившее железнодорожный переезд на Снеговой улице. Это стало причиной серьезных пробок на этом участке дороги.

Под водой скрылась значительная часть улицы Камской. Например, дождевой водой там затопило автомобильную стоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667150" frameborder="0"></iframe> Потоп на Камской.

На остальной трассе, вплоть до стадиона «Строитель», было не менее грустно.

dpskontrol_125rus Камская утонула

Причина такой апокалиптической картины – отсутствие работающей ливневой канализации. Ее либо совсем нет, либо она забита и не функционирует должным образом. Почему городские власти вовремя не разобрались с этой проблемой – вопрос открытый.

Впрочем, по краю ситуация ничуть не лучше. Так, сегодня в очередной раз затопило участок трассы Артем – Находка в районе Смоляниново. Не так давно отремонтированная дорога тонет уже второй раз за ближайшие две недели.

dpskontrol_125rus Смоляниново. Трасса превратилась в речку

Как сообщала «Комсомолка», в конце августа ее затопило во время тайфуна «Soulik». В общем, все вбуханные в ремонт трассы деньги снова уплыли – в буквальном смысле. Не спасли трассу даже проложенные после тайфуна дополнительные трубы водоотведения. Объезд затопленного участка – через Партизанск; это большой крюк.

Впрочем, осадки здесь уже прекратились. На месте дежурит техника Примавтодора, которая начнет восстановление сразу после спада воды.

Дожди также вызвали очередную волну паводков в Уссурийске. С самого утра там снова затопило несколько улиц.

Уссурийск снова "плывет". Фото: dpscontol_125rus

В Лазовском районе отрезало от края базу отдыха «Оленевод» (возле поселка Преображение). Там попросту провалилась часть дороги, и преодолеть этот разлом на машине невозможно.

Сейчас на месте провала идут работы. Фото: dpscontrol_125rus

В Надеждинском районе размыло дорогу возле поселка Ключевой. Там разлилось настоящее море.

dpskontrol_125rus Надеждинский район, п.Ключевой. размыло дорогу.

Снова затопило поселок Сибирцево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667152" frameborder="0"></iframe> Сибирцево после дождя.

Река Монастырка, уже заливавшая этот населенный пункт во время тайфуна «Сулик», снова вышла из берегов.

Сибирцево снова ушло под воду

Также нет проезда в село Кроуновка и на дороге Борисовка–Линевичи в Уссурийском городском округе. Затоплен проезд в село Васильевка Михайловского района, есть проезд со стороны объездной дороги», – сообщили специалисты.

Учитывая, что даже такая, не самая серьезная непогода привела к столь печальным последствиям, на этой неделе Владивосток рискует вообще утонуть. Как ранее писала «Комсомольская» правда», к Приморью на всех прах приближается тайфун «Джеби». В крае уже объявили штормовое предупреждение. Сегодня на юго-западе края ожидаются проливные дожди. На Владивосток и большую часть Приморья основной удар придётся 4 и 5 сентября (15-45 миллиметров, местами – больше 50 миллиметров за 12 часов и менее). С другой стороны, восток края вообще рискует уйти под воду: синоптики прогнозируют мощные паводки. Так что ситуация в приморской столице будет еще не самая печальная.