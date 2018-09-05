2018-09-05T05:47:15+03:00
Общество

"Комсомольская правда" отметила начало учебного года фестивалем сладостей

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Фестиваль сладостей прошёл во Владивостоке в минувшее воскресенье на территории Парка Лазо. Организатором мероприятия стал медиахолдинг "Комсомольская правда". В числе многочисленных партнёров были такие известные компании как "Danon", "Шкотовские ключи" и кондитерский цех "Руллада".

Кто бы мог подумать, что накануне дождливого понедельника погода порадует владивостокцев солнышком? Однако, в этот праздничный день на небе не было ни тучки, и малыши с родителями могли веселиться на фестивале, не опасаясь того, что придётся бежать в укрытие. Как выяснилось, такое совпадение - не случайно.

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- Изначально мы планировали разместиться на центральных набережных Владивостока, - призналась RR-директор медиахолдинга "Комсомольская правда" - Владивосток" Юлиана Виноградова. - Однако решили, что Парк семейного отдыха больше соответствует тематике праздника. И погода на Санаторной всегда лучше, чем в городе. И как сегодня можно заметить, мы не прогадали, гостей много, место выбрано отлично.

Праздничные агентства "Арабесски" и "Пряник” украсили мероприятие интересной анимацией. Задорная концертная программа, конкурсы и розыгрыши не оставили равнодушным никого. Папы и мамы ребятишек, пришедших отпраздновать начало нового учебного года, с удовольствием залезали на сцену и, ради сладкого приза, мастерили пальмы из газет и перечисляли известные им кондитерские изделия. Сами же детки, не скрывая восторга, резвились в облаке мыльных пузырей, фотографировались с добрым шляпником возле яркой фотозоны. "Комсомольская правда" также не пришла на праздник с пустыми руками: получить в подарок газету и сувениры мог любой желающий в брендированной палатке около сцены.

— У нас сегодня собралась отличная компания! Я пригласила поучаствовать в концерте творческие коллективы из Артёма, Владивостока... Выступают маленькие звёздочки нашего края: танцевальная студия "Шанс", мальчишки показывают крутое фаер-шоу: программа насыщенная, - рассказала ведущая концерта Евгения Конайкина.

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Перекусить или даже плотно пообедать можно было не отходя слишком далеко. Ведь кондитерский цех "Руллада" расположился напротив деревянных подмостков, так что ароматы печеных пирожков привлекали и гостей и выступающих. Здесь же предлагали свои напитки "Шкотовские ключи" и "Квас Шкотовский".

Для тех, кто устал танцевать, чуть поодаль работали различные мастер-классы. Так, школьники и дошкольники могли научиться расписывать пряники и украшать капкейки на площадке у кафе-кондитерской "Family cake". И у юных кондитеров получались весьма аппетитные кексы: сливки, фрукты, яркая посыпка - не хуже чем у профессионалов своего дела.

Совсем рядом с кондитерами своими йогуртами угощала компания "Danon", а необычные "сладости заморские" можно было приобрести в лотке у "Yummybox_vl": кофейный M&M'S, шоколадки Wispa и Toblerone - это только маленькая часть того, что нельзя купить в обычном супермаркете.

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Концерт завершился ярким выступлением лауреата международных конкурсов, певицы, автора и исполнителя песен - Ляли Алексаковой. Ещё долго после этого работал диджей, и горожане, не торопясь разбегаться кто куда, танцевали на дискотеке.

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