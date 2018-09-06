Круглосуточная, экстренная медицинская помощь детям

СЕГОДНЯ 05:55 2018-09-06T05:54:47+03:00

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Главный врач Краевой детской клинической больницы №1, кандидат медицинских наук Надежда Викторовна Горелик в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказала о круглосуточной экстренной медицинской помощи детям, о новых видах высокотехнологичной медицинской помощи и об уникальных центрах и отделениях «первой» детской краевой больницы.

- Надежда Викторовна, Краевая детская клиническая больница №1 - многопрофильная клиника с полувековым стажем работы и большим коллективом. Какие виды медицинской помощи вы оказываете?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667490" frameborder="0"></iframe> Здоровый разговор 28.08.2018.

- Мы оказываем помощь детям Владивостока и всего Приморского края в возрасте от 0 месяцев до 18 лет. Более того, за прошлый год у нас прошли лечение более 150 детей из других регионов России. В последнее время к нам очень часто обращается Амурская область, Сахалин, Камчатка по профилям неврологии и онкогематологии.

- Санитарная авиация привозит детей?

- Чаще всего это плановые госпитализации. Родители привозят детей самостоятельно, по предварительной договорённости.

- К вам приезжают на операции?

- В неврологии мы детей не оперируем, к нам приёзжают для консервативной помощи, для подбора терапии при тяжёлых состояниях, при эпилепсии.

- В чём плюсы, почему едут именно к вам? Высокая квалификация врачей?

- Да, конечно, едут именно к докторам. Наши врачи, а их в клинике более 200, ежегодно повышают квалификацию в Москве, Санкт-Петербурге, а также в нашем Тихоокеанском государственном медицинском университете.

- Есть много разных мнений, например: «Я не хочу идти к молодым лечиться, потому что они покупают дипломы и толку от них никакого». А у вас есть молодые специалисты?

- У нас много молодых специалистов. За последние 5 лет пришло много молодёжи. И о тех, кто к нам приходит, я не могу сказать, что «к ним нельзя идти». Лично я бы к ним пришла!

- Это показатель качества, я думаю. А вы могли бы назвать конкретных врачей?

- Отделение психоневрологии у нас возглавляет достаточно молодой специалист – врач невролог Рюмкина Марина Игоревна. Именно к ней просятся на плановую госпитализацию жители других регионов. А раз люди хотят попасть на лечение именно к этому специалисту для подбора противосудорожной терапии, значит, есть результат у этого доктора.

У нас достаточно молодой коллектив отделения нефрологии, который возглавляет кандидат медицинских наук, врач-нефролог Семешина Ольга Владимировна. И это отделение одно на Дальнем Востоке по организации и проведению почечно-заместительной терапии, где оказывают помощь детям с хронической и острой почечной недостаточностью. Волею судьбы, к нам попадают сложные случаи, которые являются редкими не просто на Дальнем Востоке, но и по стране и даже в мире.

- Вы круглосуточно на работе?

- Круглосуточно на связи.

- А могут ли родители сами привезти своих детей к вам в больницу? И в каких случаях это возможно?

- Самообращения пациентов к нам приветствуются. Это возможно в случае необходимости экстренной, неотложной медицинской помощи. В целом более 40% наших пациентов в день – это пациенты, которым оказывается экстренная помощь. В отличие от плановой госпитализации, экстренная ситуация возникает внезапно, в любое время суток.

- Что мы относим к экстренным ситуациям?

- Любая боль любой локализации, какая-то травма, повышение температуры, внезапная состояния потеря сознания, обмороки - всё это является неотложным состоянием. И в этих случаях родители могут напрямую обратиться в наш приёмный покой.

- А какие документы нужно с собой брать, чтобы получить эту помощь?

На вопрос отвечает Наталья Александровна Рунц заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

Главный врач КДКБ №1 Надежда Викторовна Горелик и ё заместитель по по клинико-экспертной работе Наталья Александровна Рунц.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

- Если говорить об экстренной помощи, здесь важным будет само экстренное, неотложное состояние пациента. Зачастую к нам обращаются даже без полиса и свидетельства о рождении. Конечно, нужно наличие этих двух документов. По программе госгарантий они необходимы для бесплатной медицинской помощи. Но никто не откажет маленькому пациенту в помощи, даже в случае их отсутствия. Документы можно будет довезти позже.

- В каких случаях нужно оплачивать лечение или диагностику ребёнка?

- Если мы ведём речь об экстренной или неотложной помощи, то любая помощь, в том числе и диагностика, оказывается бесплатно. О платных услугах мы можем говорить только тогда, когда визит плановый и не входит в наш перечень услуг, либо помощь оказывается на анонимной основе, либо если пациент по каким-то причинам не хочет получать медицинскую помощь в том учреждении, где он её обычно получает.

- А часто к вам приходят такие пациенты?

- Да, каждый день. Я думаю, наши дела сами нас рекламируют.

- А мамы могут находиться с детьми?

- Да, конечно! Кроме того, мамы с детьми в возрасте до 4-х лет получают дополнительно бесплатное питание. Мы не ограничиваем нахождение мамы с ребёнком в палате, ведь ребёнок пребывает в состоянии стресса и нуждается в поддержке.

- Матерей волнует не только, чтобы лечили опытные врачи, но и в каких условиях находятся их дети.

-Сегодня самый острый вопрос в нашем учреждении - это площади, которых катастрофически не хватает. Тем не менее, мы стараемся организовать нахождение наших пациентов в максимально комфортных условиях. Размещение пациентов в палатах согласно программе гарантий от 2-х до 10 человек. У нас максимальное количество в палатах не превышает 8 человек. Обычно таких палат не более 2-3 в отделении, остальные маломестные.

- Скажите, а что конкретно делается для комфортного пребывания в лечебном учреждении?

- Могу сказать, что только в 2017 году на выделенные средства из краевого бюджета был успешно решён вопрос с ремонтом и запуском 3-х лифтов. Отмечу, что более 20 лет на всю больницу работал только один лифт, который доставлял детей в операционную и реанимацию. Все остальные лестничные пролёты приходилось преодолевать с больными детьми своими ногами или нести ребеночка на руках. Выполнен капитальный ремонт отделения новорождённых №1, отделения детской уроондрологии. В этом году активно ведётся полная реконструкция операционного блока с использованием всех современных технологий. Ожидаем в ближайшее время начала ремонта отделения плановой хирургии. Отремонтированы отделения реанимации, сделана дополнительная палата. Установлено современное вентиляционное оборудование, которое позволит предотвратить внутрибольничную инфекцию.

- Давайте уточним адрес Краевой детской клинической больницы №1.

- Нашу больницу все знают как Детская больница на Первой речке. Проспект Острякова, 27.

- Если ребёнку с урологическим заболеванием не помогает лечение в районной поликлинике, можно его привести к вам?

- У нас работает Краевой детский урологоондрологический центр, который возглавляет врач высшей категории Мельникова Елена Александровна – врач детский уролог-ондролог. Если это плановый случай, ребенок уже лечится, например, в Чугуевке, он получает направление к нам в поликлинике по месту жительства, записывается на приём по телефону 244-67-24 ежедневно с 9 до 15, либо на сайте госуслуг. И приезжает для получения консультации в нашем центре.

- Чем отличается Краевой неонатальный центр Краевой детской клинической больницы №1 от других?

- Неонатальный Центр - это действительно уникальная структура. Ранее она была представлена отделениями неонатологии и помощи новорождённым и отделением недоношенных детей. В 2013 году мы впервые открыли отделение реанимации на 6 коек, а в 2017 увеличили их число до 9.

А в 2016 году открыли Краевой неонатальный центр, который возглавил Выхрестюк Андрей Владимирович, краевой внештатный неонатолог. При этом Центре есть ещё оперативный отдел и реанимационно-консультативный центр, мы имеем две бригады скорой медицинской помощи. Наши реанимобили оснащёны по самому последнему слову техники. Постоянно ведётся мониторинг каждого ребёнка, родившегося в Приморье, и если у врача возникают проблемы, то он оперативно связывается с нашими специалистами. Если малышу необходима наша помощь, мы сразу же выезжаем на место со специалистами. Реанимобиль представляет собой маленькую палату реанимации. Иногда мы используем санитарную авиацию, которая тоже нам помогает.

- Надежда Викторовна, ваша больница еще и участник федерального конкурса «Клиника года - 2018». Надеетесь победить?

- Обязательно! Более того, я на 100% уверенна, что даже если не все наши три участника, которые заявлены в номинациях, победят, то один из них точно победит.

Три специалиста, которых выбрал коллектив своим голосованием - это люди, которые являются маяками в нашем коллективе. Никто даже не сомневался и не задумывался, произнося эти фамилии для участия в конкурсе. Это: Выхрестюк Андрей Владимирович руководитель Краевого неонатального центра, Гривачевская Анжелика Александровна, краевой внештатный детский реаниматолог, анастезиолог, врач отделения Анастезиологии и реанимации и Шмырёва Екатерина Сергеевна, заведующая отделением Экстренной хирургии №1.

- На территории больницы много ухоженных клумб и необычных композиций. Кто инициатор?

- У нас есть традиция в мае праздновать день рождения больницы субботником по озеленению территории. У каждого подразделения есть свой участок, есть здоровая конкуренция: кто лучше, кто креативнее украсит территорию. Поэтому и рождаются такие уютные зеленые уголки.

- Надежда Викторовна, а что Вас, как руководителя, волнует больше всего?

- На сегодняшний день очень хочется дать возможность каждому сотруднику профессионально расти, чтобы была возможность получать образование не только у нас, в Приморском крае, но и ездить на базы центральных клиник.

В 2019 году мы планируем войти в программу по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю урология-ондрология и детская хирургия.

- Почему это важно для Вас?

- Это престиж медицинского учреждения. У нас есть три уровня медицинской помощи: первичная, специализированная и высокотехнологичная. На сегодняшний день мы уже оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю неонатология и гематология. Планируем расширить этот список. Это большая работа и большая ответственность. Мы готовы к ней.

- А вакансии у вас есть?

- Нам нужны медицинские сёстры. Это проблема по краю. Проблемы с врачебным персоналом на сегодняшний день не стоят так остро, как 5 лет назад, а вот проблемы со средним персоналом есть. Студенты, конечно, нас выручают. Они хоть и отдают и душу и сердце, но приходят на три года. Правда, многие из них остаются у нас работать докторами. А так хочется иметь сплочённый коллектив среднего персонала, очень ждем именно кадровых медицинских сестёр.

- Как Вы думаете, каковы причины такого кадрового голода? Деньги? Престиж?

- Конечно, престиж имеет значение, но, в первую очередь, это тяжёлая физическая и психологическая работа. В каждом отзыве на нашем сайте есть слова благодарности среднему медицинскому персоналу. Именно медсёстры помогают врачам успешно лечить наших пациентов!

- Надежда Викторовна, на днях вы открыли школу в больнице? Что это за проект?

- Это федеральный проект «Учим, знаем», который реализуется в нашей стране с 2014 года. Проект стартовал в Москве на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больницы. Главная задача проекта – создание полноценной общеобразовательной среды для школьников, вынужденных долго находиться в стационаре. 25 августа на базе нашей больницы был торжественно открыт учебный класс, в котором дети Краевого онкогематологического центра будут получать знания в комфортных условиях с использованием самых современных дистанционных технологий. На торжества к нам из Москвы приехали соучредители, руководители Проекта.

Отмечу, что со стороны образования в проекте участвует Владивостокская гимназия №2, ее учителя прошли специальную подготовку для работы в такой инновационной школе. Проект имеет огромное значение для социализации детей, которые долго находятся в больнице, реализации их творческих способностей. Приморье вошло в первую двадцатку регионов, в которых открыты подобные образовательные площадки на базе лечебных многопрофильных стационаров.

Проект «Учим, знаем» очень актуальный, его поддерживают министерство образования и науки, министерство здравоохранения и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

- Чем ваша больница отличается от других стационаров?

- А вот именно тем и отличается, что готова оказывать помощь круглые сутки. Это единственный стационар Приморья, оказывающий высокопрофессиональную медицинскую помощь, в том числе и помощь новорожденным, все 24 часа! Мы работаем для детей, ради их здоровья.