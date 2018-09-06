Тридцать лет такого не видели: Приморье отходит после тайфуна «Джеби»

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-06T07:48:19+03:00

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Приморье постепенно отходит от удара тайфуна «Джеби», который обрушился на край в среду. На севере края все еще сохраняется сильный паводок, но кризис уже миновал. Сегодня также возобновилось сообщение на некоторых размытых дорогах.

Наиболее угрожающая ситуация наблюдается на севере края – там, по словам синоптиков, выпало больше всего осадков. Вот такая картина, например, сегодня утром наблюдалась в районе поселка Восток Красноармейского района. По словам местных жителей, такого разлива реки они не видели со времен тайфуна «Джуди», который накрыл Приморье в далеком 1989 году - тридцать лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667500" frameborder="0"></iframe> Поселок Восток. Подъем реки.

В Тернейском районе сохраняются подтопления. Там серьезно пострадали несколько сёл. В Малой Кеме смыло мост на въезде в село и залило пять мостов внутри населенного пункта. Речка затопило участок местной автодороги. В селе Самарга смыло два моста. В селе Амгу затопило несколько придомовых территорий; кроме того, там до сих пор нет света – из-за наводнения произошло короткое замыкание. В темноте сидят и жители поселка Светлая – того самого, который полностью ушел под воду во время тайфуна «Лайонрок».

Тернейский район стал одним из центров паводка. Фото: dps.control

В Лазовском районе рабочие восстановили транспортное сообщение с селом Чистоводным и поселком Преображение. Однако там наблюдаются серьезные проблемы с телефонной связью. Из-за обрыва проводов и повреждения линий, она отсутствует в Чистоводном, Преображении, Киевке и Заповедном.

Нет телефонной связи и в значительной части Ольгинского района, также пострадавшего от паводков. В этом муниципалитете после тайфуна объявили режим чрезвычайной ситуации. Он стал восьмым по счету. До этого режим ЧС ввели в Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Черниговском, Шкотовским и Яковлевском районах, а также в Уссурийске. В Ольгинском районе до сих пор наблюдается опасное повышение уровня рек – хотя на данный момент подтоплений уже не наблюдается. По-прежнему «плывет» дорога, соединяющая села Маргаритово и Моряк-Рыболов. Она представляет собой бурлящий поток, проехать по которому можно только на машинах повышенной проходимости.

Тревожная ситуация сохраняется в Шкотовском районе Приморья. Там из берегов вышла река Шкотовка. Паводок там отметился примечательным инцидентом. Как писала «Комсомолка», в минувшую среду в речке утонул легковой автомобиль. Минувшим вечером его попытались достать с помощью моторной лодки, но очень неудачно. Зато удалось установить, что в машине никого не было – изначально были опасения, что в салоне находятся утонувшие люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667502" frameborder="0"></iframe> Неудачное спасение машины из Шкотовки.

Кроме того, сегодня большя вода пришла в Спасск-Дальний. там затопило одну улицу.

Спасску не удалось избежать паводков. Фото: instagram.com

Как сообщала «Комсомолка», деньги на ликвидацию последствий тайфуна предусмотрят в осенней правке краевого бюджета. Речь идет как о восстановлении инфраструктуры, так и о выплате компенсаций пострадавшим людям.

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