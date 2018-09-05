А вот и «Джеби»: Приморье ушло под воду из-за очередного тайфуна

СЕГОДНЯ 06:28 2018-09-05T07:24:24+03:00

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В Приморье продолжаются проливные дожди и затопления. Сегодня по краю ударил тайфун «Джеби» – после почти недельной непогоды. Ситуация в крае критическая: в десятке муниципалитетов наблюдаются затопления, несколько населенных пунктов отрезаны от остального края.

Ничего удивительного в этом нет: Приморье заливает с конца августа. Сначала в край пришел тайфун «Soulik», вслед за ним начались затяжные дожди. Вишенкой на торте стала нынешняя буря. В результате к пяти муниципалитетам края, где уже действовал режим чрезвычайно ситуации (Уссурийск, Надеждинский, Михайловский, Октябрьский и Черниговский районы), добавились еще два – Шкотовский и Яковлевский районы.

Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в Ольгинском районе. Там из берегов вышла река Милоградовка. Дамба в районе села Милоградово уже не выдерживает: как сообщают местные жители, плотину уже начало прорывать. Люди укрепляют ее мешками с песком, чтобы не допустить затопления села.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667335" frameborder="0"></iframe> Милоградово.

Как сообщили в приморском учреждении по чрезвычайным ситуациям, этим утром туда прибыла дополнительная дорожная техника из Кавалерово. Почему она не появилась там раньше – сложный вопрос. О приближении тайфуна «Джеби» было известно заранее, и приготовиться к нему можно было на днях.

Примечательно, что жители Милоградово уже несколько лет подряд жалуются властям на плачевное состояние местной дамбы. Плотину обещали отремонтировать в следующем году – но неизвестно, доживет ли она до этого времени.

Несколько населенных пунктов в районе отрезало от остального края. Речь идет о поселке Моряк-Рыболов и селах Маргаритово и Фурманово. С последним сообщение прервалось еще во вторник – там размыло единственную переправу через речку. Она просто обвалилась. Ее размыло еще на прошлой неделе, но дорожные службы за это время так и не отремонтировали мост. Местные жители своими силами залатали переправу – но серьезного удара стихии она не выдержала.

Размытый мост. Фото: vl.ru

В связи с тайфуном «Джеби» Ольгинский район переживает настоящее нашествие северокорейских рыбаков. Начиная со вторника, там к приморским берегам причаливают шхуны из КНДР. Их уже насчитывается несколько сотен. Такая же ситуация наблюдалась во время тайфуна «Soulik» по всему краю. Чем вызван такой наплыв азиатских соседей в этом году – не знает, наверное, никто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667333" frameborder="0"></iframe> Корейские рыбаки.

Не исключено, что в Ольгинском районе также объявят режим ЧС.

По всему краю наблюдаются разливы крупнейших рек. В Кировском районе из берегов вышла река Уссури.

dpskontrol_125rus ПК, река Уссури, Кировский район. Прямая дорога на Преображенку

Также вышла из берегов река Шкотовка. Этим утром местные жители обнаружили в речке утонувший автомобиль. Находился ли кто-то в машине или нет, неизвестно.

Паводок наблюдается и в селе Малая Кема Тернейского района. Там из берегов вышла одноименная речка. Как сообщают местные жители, там выпало до 230 миллиметров осадков – наверное, больше всего в крае.

Прямо сейчас идет сильный подъем уровня реки возле села Раковка в пригороде Уссурийска. Как сообщают жители, вода прибывает буквально на глазах. Село уже отрезало от поселка Тимирязевский.

В самом Тимирязевском ситуация ничуть не лучше. Этим утром там затопило оба моста через речку. Объездная дорога там тоже размыта, и представляет собой мешанину колдобин и луж. Но по ней хотя бы можно проехать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667334" frameborder="0"></iframe> Тимирязевский.

Также в пригороде Уссурийска нет транспортного сообщения с селами Кроуновка, Кондратеновка, Линевичи и станцией Лимичевка.

В самом Уссурийске сильного паводка не наблюдается. Небольшие подтопления фиксируются только в районе остановки «Семь ветров» - там, например, приостановили работу детского сада №7.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/667332" frameborder="0"></iframe> Затопило, Уссурийск опять затопило.

А вот на улице Хенина этим утром сошел сель. Из-за него несколько домов оказались отрезанными от городе, а на проезжей части образовалась яма. Дорогу просто размыло осадками. Сейчас в образовавшийся провал рискуют свалиться несколько электрических столбов.

dpskontrol_125rus Несколько домов в Уссурийске оказались заблокированными в результате схода селя.

Под угрозой затопления сейчас находится Дальнегорск – с самого утра там наблюдается подъем воды. Часть улиц в городе уже ушла под воду.

Ситуация в Дальнегорске пугающая. Фото: dpscontrol_125rus

Сильные подтопления сохраняются в Чугуевском районе. Там подтоплено 40 придомовых территорий в селах Кокшаровка и Новомихайловка.

Как ранее сообщала «Комсомолка», сегодня и завтра в Приморье будет пик дождей (15-45 миллиметров, местами – больше 50 миллиметров за 12 часов и менее). Север и восток края вообще рискуют уйти под воду: синоптики прогнозируют мощные паводки. Сейчас «Джеби» движется в сторону Хабаровского края, но уже не в стадии тайфуна, он потерял свою силу, находясь еще в Японском море и перерос в тропический шторм. В пятницу ожидается проход очередного циклона с дождем, а выходные будут солнечными, но прохладными. Таким образом на этой неделе приморцев ждет три солнечных дня.

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