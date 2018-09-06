Приморцы поставили перед властью новые социальные задачи

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-06T09:17:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморье власти и жители края вместе решают, какие отрасли и проекты должны получить федеральную поддержку в первоочередном порядке и готовят свои предложения в новые национальные проекты России. Происходит это в режиме прямого телеэфира. Четвертый выпуск уникального проекта «Приморье, вперед!» был посвящен темам развития социальной сферы региона. Ведь качество жизни в большой степени определяется уровнем здравоохранения и образования, культуры и спорта. Не случайно 350 миллионов рублей, дополнительно выделенные краю из федерального бюджета, будут направлены именно на «гуманитарные» нужды.

Шаговая доступность медицины

Направление разговору на медицинские темы задал звонок из поселка Красный Яр Пожарского района. Телезрительница выразила беспокойство по поводу отсутствия в отдаленном населенном пункте амбулатории:

– Старое здание разрушено, а до центральной районной больницы дорога занимает пять часов. Когда случается тайфун, вообще невозможно добраться. Как будет решаться эта проблема?

Как выяснилось в прямом эфире, в ближайшее время жители Красного Яра смогут получать медицинскую помощь, не выезжая за пределы поселка. Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков порадовал ответом:

– Еще две-три недели – и установка новой амбулатории будет завершена. К ней, кстати, предусмотрена пристройка, чтобы и жилищный вопрос для медика был сразу решен.

Что касается отдаленных территорий, санитарная авиация буквально стала спасательным кругом в ситуациях, когда промедление смерти подобно, и стала настоящей «визитной карточкой» приморского здравоохранения.

– По поручению главы региона Андрея Тарасенко, в крае будут обустраиваться новые вертолетные площадки, чтобы максимально сократить время в пути до лечебного учреждения, – сообщил Павел Серебряков.

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» в 2018 году предусмотрено более 37 миллиардов рублей, что более чем на 20 процентов превышает объем средств 2017 года. Доступность качественной медицинской помощи независимо от места проживания пациента – один из главных приоритетов приморской системы здравоохранения. Особое внимание уделяется районным и сельским медучреждениям. Продолжается программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы появились в селах Ольгинского и Ханкайского районов. Построена амбулатория в поселке Светлая.

Кадровый вопрос

В ходе программы состоялся сеанс телесвязи со «Спасской городской больницей». Здесь недавно прошел капитальный ремонт в сосудистом отделении, приобретена современная медицинская техника, палаты обеспечены функциональными кроватями. Но не хватает докторов.

– Наша городская больница – это многопрофильный стационар, обслуживающий 100 тыс. населения. А штатное расписание врачей укомплектовано менее чем на 70 процентов. Когда кадровый дефицит будет изжит? – задала вопрос главврач больницы Светлана Забудская.

Светлана Забудская.Фото: Олег БЕЛОВ

Между прочим, именно в эту больницу за последние пять лет по программе «Земский доктор» приехали работать 28 специалистов. Но проблема пока остается решенной не до конца. Вице-губернатор Павел Серебряков ответил конкретно:

– Меры, которые сейчас предпринимает администрация Приморского края по обеспечению врачей жильем, целевому набору студентов в Тихоокеанский медицинский университет, дадут заметный результат в течение четырех лет.

Так, по результатам приемной кампании 2018 года, 90 абитуриентов зачислены в вуз по целевому набору. Более двух тысяч студентов ТГМУ прошли практику в учреждениях здравоохранения Приморья, и многие из них решили вернуться в эти больницы, став дипломированными специалистами.

Заполняются вакансии и в приморских школах. Свою роль в этом сыграла программа «Учитель года», по которой студенты педагогических специальностей впервые прошли длительную практику в классах. По словам вице-губернатора Ирины Мануйловой, 50 процентов из них остались работать в этих школах.

– Без поддержки власти кадровый вопрос не решить, – считает директор школы № 14 Уссурийска Илья Вологин. – И мы очень рады видеть целенаправленную работу администрации края, которая ведется в этом направлении по инициативе главы Приморья.

Илья Вологин.Фото: Олег БЕЛОВ

В регионе действует целая система поддержки молодых педагогов, включающая 30-процентную доплату к заработку, предоставление методического дня и ряд других мер. Закрепить молодых учителей и врачей на территориях региона поможет также льготная ипотека под 5,5 процента годовых. Ставка будет субсидироваться из регионального бюджета.

Школа завтрашнего дня

В ходе интерактивного голосования во время эфира 60 процентов телезрителей назвали сферы здравоохранения и образования требующими повышенного внимания государства. И жители края, которые по ходу программы «Приморье, вперед!» связались со студией, подтвердили этот приоритет. Ответ на вопрос от телезрительницы из Артема, которую интересуют перспективы строительства новых образовательных учреждений в этом городе, интересен для многих жителей края.

– В ближайшие несколько лет новые школы появятся не только в Артеме. Планируется строительство во Владивостоке, Уссурийске, поселках Новолитовск, Подъяпольское, Рощино, Светлая и других населенных пунктах региона, – рассказала Ирина Мануйлова.

Современная школа – это не просто здание с новыми пластиковыми окнами и надежной крышей. Это совершенно иное образовательное пространство, которое позволяет ребенку развиваться. Школа XXI века должна давать возможность всестороннего развития каждому ученику.

– Будет продолжен проект «Цифровая школа», который дает возможность учителям использовать лучшие предлагаемые педагогами РФ уроки для разработки собственных учебных планов, – рассказала Ирина Мануйлова. Это серьезная, довольно продолжительная работа, которая требует поэтапного сопровождения на протяжении всего учебного года. Предполагается в этом учебном году поставить оборудование в 100 школ, охватив тем самым все муниципальные образования. И эти школы должны стать на территории каждого района центрами по распространению цифровых образовательных технологий.

Важно!

Программа «Приморье, вперед!» – совместный проект телеканалов «ОТВ-Прим», «Россия-24» и «Восток-24», стартовавший для того, чтобы общественность Приморья приняла участие в формировании предложений в план социального развития края. Заключительный выпуск программы выйдет в эфир 5 сентября в 19 часов на трех телеканалах. В нем будут подведены итоги предыдущих выпусков.

А в это время

Четвертый выпуск программы «Приморье, вперед!» начался с прямого включения из районов Приморья, где произошло наводнение. Накануне эфира на территориях, попавших в зону бедствия, побывал врио губернатора Андрей Тарасенко. Он встретился с пострадавшими от большой воды жителями, выслушал их обращения. В результате глава Приморья подписал постановление, по которому разовая материальная помощь пострадавшим гражданам за частичную или полную утрату имущества может быть оказана независимо от наличия договора страхования. Это упростит механизм выплаты компенсаций.

Кстати

В ходе прямого эфира заместитель директора департамента труда и социального развития Антон Нечухаев рассказал о том, что первые социальные карты «Приморец» могут быть выпущены в оборот уже к 1 декабря этого года. Обладателями этих карт станут ветераны, инвалиды, пенсионеры, труженики тыла, многодетные семьи, получатели детских пособий. Социальная карта позволит получить скидки при покупке продуктов, медикаментов и проезда в транспорте.