«Это – не шутка и не трудности перевода»: во Владивостоке продают корейские хлебцы по 18 тысяч

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-08T17:56:30+03:00

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В день тишины во Владивостоке многие обсуждают ассортимент и стоимость товаров на выставке-ярмарке из КНДР. Она открылась в субботу и продолжит работу 9 – 11 сентября, с 9 часов утра до 21:00. Выставку продукции из Северной Кореи организовали правительство этой страны и генеральное консульство во Владивостоке. А поводом стало 70-летие со дня основания Корейской Народно-Демократической республики.

Среди приморцев есть любители корейской вышивкиФото: Ксения КРЫМОВА

В солнечный теплый день многие горожане и гости Владивостока вышли на Спортивную набережную. Сначала удивлялись ассортименту – красивым куклам в национальных нарядах, кондитерским изделиям, оригинальным вазам с морскими ракушками, вышивке, косметике с женьшенем. Потом испытали шок от некоторых ценников.

– Там не на всё были ценники, но я подходила и спрашивала, что и сколько стоит. Когда услышала, что «целебные хлебцы» с женьшенем стоят 18 тысяч, просто обалдела. Переспросила: «Сколько, сколько??!!». И, наверно, у меня на лице было столько удивления, что девушка-продавец тут же предложила: «Ну, если для вас это дорого, то, может, возьмете одну штучку за 1800?». Я в ответ только и смогла сказать: «Эээээ». То есть даже не за тысячу. У меня было полнейшее ощущение, что они не понимают, что жители Владивостока не могут себе позволить купить хлебцы за 18 тысяч, – поделилась с «Комсомолкой» одна из посетительниц корейской ярмарки Надежда Ерёменко.

По словам студента Александра Печникова, многие хватали значки с флагом КНДР, по 200 рублей. И он тоже приобрел такой – на магните, удобный, не царапает одежду.

– А я купила две пачки конфет по 300 рублей – довольно большие упаковки. Молочные жевательные конфеты с разными вкусовыми добавками. В том числе, я взяла с виноградом, но у них такой специфический, азиатский вкус. Еще попробовала корейский шоколад, но скажу честно, наш приморский вкуснее, – улыбается молодая мама Ирина.

– Мне понравилась ваза, отделанная морскими ракушками. Очень красиво. Но, честно говоря, я побоялась спрашивать, сколько она стоит. И вообще, по моим наблюдениям, там больше покупателями были гуляющие по Владивостоку японцы, китайцы, корейцы, чем приморцы, – добавила ее подруга Елена.

Также жители Владивостока обратили внимание, что на этой выставке-ярмарке нет возможности что-то дегустировать, пробовать бесплатно.

Корейские вазы с морскими ракушкамиФото: Ксения КРЫМОВА

Одна из организаторов мероприятия с приморской стороны, Мария Нидзельская, подтвердила «КП»-Владивосток», что хлебцы по 18 тысяч рублей – это не шутка и не «трудности перевода».

– Есть не только доступные по цене, но и дорогостоящие товары. И они обладают целебными свойствами, так как в их составе есть корейский женьшень. Товар для нас действительно диковинный. Кроме того, гости Приморья привезли дорогую корейскую косметику, качество которой подтверждено в немецкой лаборатории. Просто мы, наверно, привыкли, что азиатские товары – это дешево. Но если речь идет об уникальном продукте, то, наверно, 18 тысяч – это и недорого для такого продукта, – отметила собеседница.

Кроме сладостей, кукол, лекарств и украшений, на Спортивной набережной Владивостока с 8 по 11 сентября можно также купить корейские книги и посмотреть видеозапись выступлений национальных коллективов КНДР.