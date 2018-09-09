2018-09-09T01:36:31+03:00
Общество

Выборы губернатора Приморья 2018: в крае открылись избирательные участки

Сегодня в единый день голосования жители Приморья выбирают губернатора. В муниципалитетах также пройдут выборы депутатов в думу. "Комсомольская правда" следит за ходом голосования [онлайн-трансляция]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье начали свою работу избирательные комиссииВ Приморье начали свою работу избирательные комиссииФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Сегодня, 9 сентября во всех муниципалитетах Приморья проходят выборы губернатора края. Жителям Владивостока сегодня предлагается также поучаствовать в выборе общественных территорий для благоустройства, ну а в отдельных муниципалитетах пройдут выборы депутатов в думы.

Приморцы около избирательных участков смогут сегодня купить товары по цене производителя, пройти медицинское обследование и даже сделать вакцину от гриппа.

"Комсомольская правда" - Приморье" следит за ходом выборов и сообщает о самом важном, происходящем сегодня на избирательных участках.

Выборы губернатора Приморья 2018.

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