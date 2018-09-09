Выборы губернатора Приморья 2018: в крае открылись избирательные участки
Сегодня в единый день голосования жители Приморья выбирают губернатора. В муниципалитетах также пройдут выборы депутатов в думу. "Комсомольская правда" следит за ходом голосования [онлайн-трансляция]
В Приморье начали свою работу избирательные комиссииФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Сегодня, 9 сентября во всех муниципалитетах Приморья проходят выборы губернатора края. Жителям Владивостока сегодня предлагается также поучаствовать в выборе общественных территорий для благоустройства, ну а в отдельных муниципалитетах пройдут выборы депутатов в думы.
Приморцы около избирательных участков смогут сегодня купить товары по цене производителя, пройти медицинское обследование и даже сделать вакцину от гриппа.
"Комсомольская правда" - Приморье" следит за ходом выборов и сообщает о самом важном, происходящем сегодня на избирательных участках.
Выборы губернатора Приморья 2018.