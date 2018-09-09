Монастырь чучхе: «Жить по-нашему!»

СЕГОДНЯ 01:37 2018-09-09T01:36:31+03:00

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В 1945 году, после освобождения Кореи от японцев, зоны советского и американского влияния сошлись на 38-й параллели, примерно напополам разделяющей полуостров. Союзники-освободители быстро стали заклятыми соперниками. На юге возникла проамериканская Республика Корея во главе с Ли Сын Маном, на севере – просоветская КНДР во главе с Ким Ир Сеном.

9 сентября КНДР отмечает 70-летие. Серьёзный срок - столько же прожил Советский Союз. КНДР жива и распадаться не собирается. Проект, как к нему ни относись, удался.

Советский Союз может быть назван соучредителем КНДР. Корейский партизан Ким Сон Чжу, перебравшийся в 1940 году в СССР и командовавший в РККА корейским батальоном в звании капитана, в сентябре 1945 года вернулся на родину, где вскоре с подачи Москвы стал под именем Ким Ир Сена руководителем новорождённой республики. Среди «стартаперов» новой государственности должен быть назван Терентий Штыков – генерал, политработник, первый посол СССР в КНДР, в 1956-59 гг. руководивший Приморским краем.

В сегодняшнем мире есть устойчивая пхеньянофобия. Часто она строится на лжи. Подозреваю, что ужастики о голоде и массовых расстрелах в КНДР имеют примерно такое же отношение к действительности, как рассказы советских диссидентов на Западе о том, как в СССР едят младенцев. Пропаганда, как теперь ясно, свойственна не только «тоталитарным» обществам.

Автор публикации на въезде в демилитаризованную зону

Я смотрел на Северную Корею с севера – из-за пограничной реки Туманной, с юга – с 38-й параллели. В самой КНДР был четырежды – с 2005-го по 2018-й. Вектор однозначный: вперёд и вверх. Больше мобильников и машин на улицах, больше киосков с мороженым и сосисками, всюду стройки… Качество жизни – понятие относительное (для одних это возможность отдыхать в «Тае», для других – уверенность в том, что наше дело правое), но оно растёт, и это не только мои слова. Профессор Ким Пён Но из Института изучения вопросов мира и объединения при Сеульском национальном университете констатирует: экономика Севера развивается, уровень жизни улучшается, число перебежчиков упало; несмотря на трудности, население КНДР поддерживает политику партии и вождя.

«Чучхе» («чу» – «хозяин», «чхе» – «тело, сущность») – термин старинный, не переводимый одним словом. Тут и самобытность, и традиция, и «опора на собственные силы», как обычно передают по-русски суть идей чучхе; корейский национал-консерватизм, замешенный на марксизме. «Жить по-нашему!» – говорил Ким Чен Ир. «Не завидуем никому на свете!» – пишут на северокорейских купюрах.

Как ни странно, идеи чучхе актуальны для России – сегодня и всегда. Санкции, Олимпиада, высылки дипломатов… – вокруг России вновь воздвигают железный занавес. Но он может быть не губительным, а спасительным. Импортозамещение (не только в материальном смысле) – вполне в духе идей чучхе. В мире есть всего несколько стран, которые могут позволить себе чучхе. Россия – одна из них. Просто потому, что у нас есть всё – от Балтики до Чукотки, от «Уралмаша» до космодрома «Восточный». Кроме, может быть, кофе.

Подготовка к празднованию 70-летия КНДР на площади имени Ким Ир СенаФото: Александр СЫРЦОВ

КНДР куда труднее, но она держится. Были времена сложнее, чем сейчас – например, в 90-х, когда распался СССР, умер Ким Ир Сен и случился неурожай. Но северокорейцы сумели в условиях многолетней блокады не только выжить и сохранить суверенитет, но и наладить систему жизнеобеспечения (от образования и медицины до науки и армии) и добиться впечатляющих по любому счёту успехов, включая космическую и ядерную программу, которая вообще по силам считаным государствам на Земле.

Есть специфика, есть «вождизм». Значки с вождями, которые корейцы носят у сердца, не продаются – но всё ли должно продаваться? С 1997 года в КНДР даже введено своё летоисчисление, берущее начало с 1912 года – дня рождения Кима Первого. А правда: где Корея – и где Рождество Христово?

Лишь эти последние 70 лет Пхеньян независим. С начала ХХ века – японская оккупация, в 1950-1953 гг. – жуткая гражданская война, в которой с юга участвовала ООН во главе с США, с севера – Китай и СССР. Северокорейцы помнят и американский напалм, и биологическое оружие. Дело прошлое? Нет: Буш-младший включает КНДР в «ось зла», а развесёлые голливудские кинематографисты снимают фильм «Интервью» об убийстве Ким Чен Ына. Вот информационный контекст, в котором живёт КНДР; какого отношения к миру от них ждать? «Можно обойтись без конфет и печенья, но нельзя без патронов и оружия», – сказал Ким Чен Ир. КНДР не хочет ни на кого нападать. Корейцы просто хотят жить в своей стране по-своему. Но в случае чего сдаваться не будут.

Сделала ли КНДР кому-нибудь что-то плохое? Это ведь в Корее бывали японские, советские, американские, китайские войска – не наоборот. Мы говорим о многополярном мире, об альтернативности путей развития – КНДР демонстрирует ту самую альтернативу. Не единственную, конечно. Но почему же эту страну так ненавидят называющие себя либералами? Не следует лезть в чужой монастырь со своим уставом. Что до ядерного оружия – почему другим можно, а им нельзя?

Сингапурская встреча Ына и Трампа – действительно историческая. Сколько нам говорили, что КНДР не выдержит изоляции и развалится, что политика Кимов неэффективна… А Корея выстояла – отчаянный Давид с ядерной пращей. К ней боятся применить югославский, иракский или ливийский сценарий. США пошли с «осью зла» на переговоры. Происходят какие-то – пока не видимые полностью – подвижки.

В Пханмунджоме на расстоянии метров друг от друга стоят северокорейские пограничники и американские военныеФото: Василий АВЧЕНКО

…В Пханмунджоме в демилитаризованной зоне, идущей вдоль 38-й параллели, на расстоянии метров друг от друга стоят северокорейские пограничники и американские военные. Вот она, точка соприкосновения миров, реликтовый железный занавес. Кажется, что здесь всё застыло в 1953 году, и в воздухе проскакивают искры. Воссоединить Корею, похоже, куда сложнее, чем разрушить берлинскую стену: слишком далеко разошлись два этих народа, на глазах выкристаллизовавшиеся из одного. Выросло несколько поколений, для которых существование двух корейских государств – данность. 38-я параллель - граница не только географическая, но и ментальная.

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