Гости D1 PRIMRING GP смогут подобрать эксклюзивное масло и отведать блюда "почти всех кухонь мира"

СЕГОДНЯ 04:30 2018-09-10T04:33:48+03:00

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На соревнованиях Asia Pacific D1 Primring GP 2018 15 и 16 сентября помимо зрелищных заносов и захватывающих парных заездов гости смогут присмотреть для своего автомобиля эксклюзивное японское масло и узнать об уникальном топливе. А те, кто в перерывах между этапами решит подкрепиться, найдут блюдо на любой вкус в фуд-корте, где мастера поварского дела будут удивлять своими кулинарными шедеврами.

На главном празднике дрифта России – соревнованиях Asia Pacific D1 Primring GP, гости смогут не только насладиться зрелищными заездами, но и заглянуть на выставку Международного владивостокского автосалона (VIAS 2018). Как отмечают организаторы, эта выставка отличается от традиционного «Автосалона», который проходит в краевой столице в мае каждого года. Здесь, помимо элементов автотюнинга, автозвука, дизайна и много другого, гости смогут познакомиться с эксклюзивными моделями моторных масел и запчастей от японских производителей.

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– Как уже известно, на соревнования приедут, лучшие в мире пилоты. Этих спортсменов спонсируют различные бренды, которые представят свою продукцию на этом VIAS 2018, – заявил исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо» Леонид Копылов. – Будет очень много новых масел, нового вида топлива, свечей. То есть гости VIAS 2018 увидят то, что используют, в том числе, ТОПовые японские спортсмены для обслуживания своих автомобилей.

Гости сентябрьского «Автосалона» также смогут принять участие в автограф-сессии с именитыми пилотами-участниками дрифт-битвы. В частности, с Масата Кавабата, Масао Суенаги и одними из лучших российских спортсменов. А те, кто не успел купить билет на дрифт-битву, смогут наблюдать за соревнованиями на экранах в одном из шатров, установленных на выставке VIAS 2018.

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Кроме этого, организаторы дрифт-битвы готовят для гостей довольно обширное меню на фуд-корте. Здесь можно будет отведать наивкуснейшего мороженого и подкрепиться сочным мясом, приготовленным самыми разными способами.

– Мне кажется, что будут представлены все кухни мира, – рассказала координатор проектов D1 и VIAS 2018 Татьяна Липатова. – Помимо классического стрит-фуда, будем радовать блюдами, приготовленными на открытом огне. Также постараемся удивить особыми предложениями, связанными с подачей мороженого.

Также гости фуд-корта смогут попробовать множество вок-блюда, съесть «удобный» бургер, покормить детей из особого детского меню, насладиться японской и китайской кухней, выбрать блюдо из нескольких вариаций гриля и много другого.

– Нам очень важно, чтобы у наших гостей был выбор, поэтому мы готовы приятно удивлять различными особенными видами блюд, хотя и классического стрит-фуда будет тоже достаточно, – уточнила Татьяна Липатова.

Напомним, юбилейные международные соревнования по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP 2018 пройдут на территории спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» во Владивостоке 15 и 16 сентября. В настоящей схватке сразятся команды России и Японии. Показывать красивый качественный дрифт будут лучшие спортсмены этих двух государств.