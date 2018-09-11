О людях забыли: эксперты обсудили, почему развитие Дальнего Востока оказалось не очень успешным

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-11T13:37:44+03:00

В регион по-прежнему не хотят ехать, и с этим нужно что-то делать

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Одной из главных тем четвертого Восточного экономического форума стало развитие особых экономических зон на Дальнем Востоке – ТОРов и Свободного порта. Это неудивительно: проект территорий опережающего развития в этом году отпразднует свое пятилетие, а свободному порту Владивосток стукнет 3 года. Самое время для подведения итогов.

Результаты проектов двоякие. С одной стороны, есть внушающие уважения цифры. Так, по словам первого замминистра по развитию Дальнего Востока Сергея Тырцева, резиденты вложили уже 267 миллиардов рублей, а конечная общая сумма инвестиций составит почти 3 триллиона. Между тем, в 18 российских ТОРах за пять лет заработало всего 306 резидентов. Со свободными портами дела обстоят лучше – в них насчитывается 806 резидентов. Но все равно – не тот масштаб, не тот.

О причинах такой ситуации косвенно обмолвился сам Сергей Тырцев. На сессии, посвященной развитию особых экономических зон, он рассказывал об итогах этого проекта.

– Мы понимаем, что нужно быть более оперативными с резидентами. Мы пытаемся. Например, с 1 октября мы планируем сократить срок принятия по электронным заявкам в Свободный порт с 15 до 5 лет, – радостно отчитывался перед собравшимися министр.

Еще раз: пятнадцать лет. Не недель, не месяцев – лет. Учитывая скорость, с которой сейчас развивается мир, это просто космический срок. В общем, неудивительно, что никакими действительно громкими успехами создатели ТОРов похвастаться не могут.

За пять лет проект ТОРов так и не "заиграл", хотя определенные успехи естьФото: Артём КАБАНКОВ

Еще один важный момент, на который обратили внимание участники обсуждения – это отсутствие социальной инфраструктуры. До последнего времени наши чиновники были уверены, что если они просто предоставят бизнесу льготы – то экономика тут же вздохнет полной грудью. Так сказать, «рыночек порешает». Вот только они забывали о том, что любой бизнес – это люди. И для них очень важно наличие нормальных школ, доступного транспорта, мест для семейного отдыха и так далее. Если в регионе этого нет, работники вряд ли там задержатся. Очень красноречиво по этому поводы высказалась председатель совета директоров угледобывающей компании «Колмар груп» Анна Цивилёва.

– Наша компания – это два крупных холдинга, в ней работает 9000 человек. Средний возраст нашего сотрудника – 39 лет, это молодые люди с семьями, с детьми. Если мы хотим развивать бизнес на Дальнем Востоке, нужно чем-то привлечь сюда людей. У нас даже есть конкретные предложения: пониженная ставка ипотеки, льготные железнодорожные и авиаперевозки, более дешевые пассажирские тарифы. Сейчас ничего этого нет, – посетовала она.

Анна Цивилёва рассказала, что «Колмар груп» инвестирует в строительство детских садов, общежитий, ледовых дворцов – то есть той самой социальной инфраструктуры. Без этого компании просто не получится запустить нормальную работу в регионе. По мнению бизнес-вумен, правительству стоило бы разработать схемы субсидирования затрат бизнеса на социальную инфраструктуру.

Ее поддержал генеральный директор «Мазда Соллерс» Дмитрий Кудинов.

– Основа для успешной реализации проектов порто-франко и ТОРов уже созданы. Сейчас настало время для развития социальной инфраструктуры: школы, детские сады, доступных рабочих помещений… Нужно сконцентрироваться на этом, – обратился он к участникам встречи.

Дмитрий Кудинов считает, что настало время для развития социальной инфраструктурыФото: Артём КАБАНКОВ

В качестве примера Кудинов привел особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане. Она показывает, наверное, даже лучшие результаты, чем дальневосточные ТОРы и свободные порты – хотя льготный режим там хуже. Там гораздо лучше развита социальная инфраструктура. Из-за этого в «Алабугу» охотнее идут работать, а местные резиденты меньше тратятся на обустройство жизни сотрудников.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, также участвующий в сессии, признал ошибочность прежнего вектора развития дальневосточной экономики.

– Раньше было много сторонников такой идеи: мол, дайте рынку низкую инфляцию и стабильность – и все само собой образуется. Сейчас стало очевидно, что это не так. Нам ясно, что без вдумчивой макроэкономической политики государства рынок не будет эффективно развиваться, – резюмировал он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов признал ошибочность прежнего вектора развитияФото: Артём КАБАНКОВ

Участники встречи сошлись на том, что без подвижек в развитии комфортной среды для проживания людей экономические проекты будут буксовать. Остается надеяться на то, что это совещание будет иметь хоть какие-то последствия – и этим вопросом действительно займутся.