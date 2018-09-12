Чем опасен остеопороз, почему болит спина и кто в первую очередь должен показаться врачу-нейрохирургу

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-12T15:22:32+03:00

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В программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда-Приморье» специалисты «ПРОФИ КЛИНИК» Анатолий Владимирович Коробцов - врач нейрохирург высшей категории с семнадцатилетним стажем и специалист по лечению остеопороза Юлия Викторовна Майстровская рассказали об особенностях лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Что же такое остеопороз? Многие люди даже не подозревают о том, что у них может активно развиваться это коварное заболевание. Симптомы остеопороза у каждого проявляются по-разному. У кого-то может сильно болеть спина или не болеть совсем ничего. Более подробно об этом заболевании рассказала врач-терапевт высшей категории Юлия Витальевна Майстровская.

Справка "КП":

Майстровская Юлия Викторовна - специалист по лечению остеопороза врач -терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент института терапии ТГМУ.

Юлия Майстровская.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

- Остеопороз - это заболевание костной ткани у людей, достигших пожилого возраста, при котором кость становится хрупкой, что приводит к ее перелому. Самые тяжелые из них - это перелом шейки бедра и компрессионные переломы позвоночника. Собственно, этим мы и занимаемся. Если переломы уже были, мы стараемся сделать так, чтобы больше их не было. В основном, такие проблемы появляются у женщин в возрасте после 55 лет, у мужчин - после 60, но ситуации бывают разными, с такими проблемами сталкиваются и молодые люди. Это может быть связано как с наследственным фоном, так и приобретено с возрастом. Заболевание очень хитрое и коварное, у него нет каких-то конкретных симптомов, при этом, в любой момент может произойти компрессионный перелом. Главное, вовремя понять, что имеются проблемы и обратиться к специалисту по остеопорозу. Как показывает практика, чаще всего происходит перелом лучевой кости или плеча. Но сразу бежать к специалисту по остеопорозу не надо, идти к нам стоит в том случае, если перелом был получен при минимальной травме, или же у женщин определенного возраста перелом может случиться просто при подъеме тяжести.

Но бить тревогу сразу не стоит. Лучше для начала самому понаблюдать за своим физическим состоянием. Например, как долго вы можете находиться в вертикальном положении, обычно, люди с таким заболеванием долго не могут стоять и им хочется сразу прилечь. Это, безусловно, не единственный симптом, потому что устать может и здоровый человек. Беспокоиться стоит в том случае, если помимо этого произошли заметные изменения в росте, он уменьшился на несколько сантиметров. В таком случае вам просто необходимо посетить специалиста по остеопорозу и пройти ряд обследований.

Как сохранить здоровым опорно-двигательный аппарат, и кто в первую очередь должен показаться врачу, рассказал специалист «ПРОФИ КЛИНИК», врач нейрохирург высшей категории с семнадцатилетним стажем Анатолий Коробцов.

Справка "КП":

Коробцов Анатолий Владимирович - врач нейрохирург высшей категории с семнадцатилетним стажем, старший преподаватель кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ТГМУ, врач «Территориального центра медицины катастроф».

Анатолий КоробцовФото: Максим КАВАЛЕРОВ

- Кто такой нейрохируг?

- Это специалист в области нейрохирургии, врач-хирург, который занимается патологией головного мозга, спинного мозга, периферических нервов, а также врожденной патологией этих органов. Работает вместе со специалистами по остеопорозу, неврологами, хирургами, травматологами. Зачастую, ко мне обращаются люди с болями в спине, в основном, это протрузия дисков, грыжа дисков, радикулит. У 80% людей это отражается болями в спине начиная в возрасте от 15 лет и до пожилого возраста. Развитию заболевания может послужить малоподвижный образ жизни и медицинская неграмотность населения, которая заключается в том, что люди не знают как заниматься профилактикой той или иной патологии, особенно, более распространенной. Допустим, сейчас люди не знают что такое остеопороз или дорсопатии (заболевания позвоночника, которые приводят к болям в спине), а это серьезные проблемы для людей среднего и пожилого возраста.

- Что же может являться профилактикой таких заболеваний?

- Для профилактики остеопороза и дорсопатий достаточно будет проходить около пяти километров в день, это, примерно, семь тысяч шагов. Достаточно уделить этому час своего времени и избежать многих проблем со здоровьем. Также есть такие сознательные пациенты, которые уже слышали про эти заболевания. Они заранее записываются на консультацию к специалисту, чтобы учесть вместе с ним свои факторы риска развития этих заболеваний. И если есть подозрения, то пациента направляют на исследование костной ткани, МРТ отделов позвоночника, лабораторные исследования. И после, в зависимости от результатов, назначается лечение.

Если же раньше люди ездили заграницу, чтобы пройти диагностику, то сегодня это можно сделать и во Владивостоке, в медицинском центре "Профи Клиник", где вы сможете пройти исследование и предотвратить развитие подобных заболеваний. Стоимость подобных услуг является доступной, поэтому многие смогут себе это позволить.

Как записаться на прием и обратиться за помощью в "Профи Клиник"?

• ВЛАДИВОСТОК Партизанский проспект, 33А, тел. 8(423) 245-35-45, 245-11-11

Ежедневно. Диагностическое отделение 07.00 - 03.00!

Поликлиническое отделение 08.00 - 20.00

• УССУРИЙСК ул. Некрасова, 209, тел. 8 (4234)330-300, 8 902 481-26-41.

СПРАВКА "КП":

«Профи-Клиник» без преувеличения можно назвать уникальным лечебно-профилактическим учреждением. Клиника была создана при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Благодаря этому здесь сложилась такая команда врачей, которой можно безоговорочно доверить свое здоровье. Костяк коллектива составляет профессорско-преподавательский состав ТГМУ, главные специалисты края. Академический подход и огромный практический опыт - вот в чем сила. Возглавляет клинику главный врач Медведь Елена Эдуардовна, врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Все специалисты принимают активное участие в научно-практической и образовательной жизни медицинского сообщества, имеют печатные работы в научных медицинских изданиях. Многие из них являются членами Всемирных и Европейских медицинских Ассоциаций. Их доклады звучат не только в России, но и в Германии, Корее, Японии, Сингапуре. Многие врачи Профи Клиник прошли обучение и стажировки за рубежом – в европейских странах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сайт: www.profi-klinik.ru