2018-09-13T06:23:23+03:00
Экономика

2,9 триллиона рублей: Юрий Трутнев подвел итоги четвертого ВЭФ

Нынешний форум стал самым успешным за всю историю мероприятия
Артём КАБАНКОВ
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Юрий Трутнев подвел итоги форумаЮрий Трутнев подвел итоги форумаФото: Пётр КАМУШКИН
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Во Владивостоке подходит к концу четвертый Восточный экономический форум. Сегодня краткие итоги мероприятия подвел полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел пресс-конференцию, на которой рассказал о достижениях ВЭФ-2018.

Полпред сообщил, что за эти три дня на полях форума подписали 175 соглашений на общую сумму 2,9 триллиона рублей. Для сравнения: в прошлом году общая сумма соглашений составила 2,5 триллиона, а на первому ВЭФ – 1,3 триллиона. В общем, рост очевидный.

– В форуме приняло участием 6000 делегатов и 1300 журналистов – это больше, чем в прошлом году. Это является очевидным показателем того, что востребованность мероприятия растет. Самая крупная делегация приехала из Китая – это 1096 человек. Из Японии на ВЭФ прибыло 570 человек, из Южной Кореи – 335, из КНДР – 12, – рассказал он.

Трутнев добавил, что в мероприятиях форума участвовало 340 руководителей иностранных компаний.

На нынешнем форуме подписали соглашения, касающихся важнейших дальневосточных проектов – завода по производству минеральных удобрений в Находке, горнопромышленного предприятия на Чукотке, производства сжиженного газа на Камчатке. По словам полпреда, все это позволит привести Дальний Восток России к небывалому экономическому росту – 6 процентов ВВП в год. Это в несколько раз больше среднероссийского уровня. Однако для воплощения этих амбициозных планов в жизнь регионам нужно накопить инвестиции.

Рассказал Юрий Трутнев и о планируемом строительстве моста на Сахалин. По его словам, сейчас российские и китайские эксперты (речь идет о корпорации «CCCC») разрабатывают оценку грузовой базы моста.

– Пока наши оценки расходятся, мы будем их сближать. Надо отметить, что проект уже сейчас критикуют – мол, он не окупится. Я считаю, что выгода от него будет колоссальная. Вот лишь один из примеров: сейчас строительство любого объекта на Сахалине стоит в два-три раза выше, чем в других регионах. Это обусловлено высокой ценой на стройматериалы. Мост позволит значительно понизить цены на острове, и только от экономии на стройках регион получит 40 миллиардов рублей, – рассказал полпред.

Рассказал Трутнев и об отношениях с Японией. Вопрос этот был тем более важен, что Владимир Путин накануне предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор. По словам полпреда, Япония не очень-то заинтересована в сотрудничестве с Россией. Во всяком случае, если речь идет о деловой стороне вопроса.

– Доля японских компаний в зарубежных инвестициях, которые идут на Дальний Восток, ниже, чем у тех же Китая и Кореи. Ситуация на протяжении последних лет не меняется. Взять, например, совместное освоение Курил. Мы же там сознательно недорабатываем, так как ждем усилий и от японской стороны. Они не очень видны, хотя мы всеми силами создаем обстановку для взаимного сотрудничества. Например, не пускаем туда компании третьих стран – хотя могли бы это делать, – посетовал чиновник.

Также Трутнев коснулся темы непростых условий жизни дальневосточников. Высокие цены, отдаленность, слабое развитие логистики, безработица – во многих регионах эти проблемы по-прежнему сохраняются. Он отметил, что эффект от развития Дальнего Востока будет виден позже. Речь, в конце концов, идет о долгоиграющих проектах, крупных производствах. Полная реализация всех планов займет несколько лет.

– Уровень жизни мы можем повысить только вместе. Тут важно еще желание людей обустраивать свой край, развивать его. Но надо понимать, что все подписанные на форуме соглашения, в конечном итоге, станут импульсом для развития региона. Это триллионы рублей, это невероятных масштабов проекты. Вы, например, посетите строительную площадку горноперерабатывающего комбината в Амурской области – она в горизонт уходит! И таких значимых проектов у нас сейчас очень много делается, – рассказал полпред участникам пресс-конференции.

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