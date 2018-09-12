Технологическая отсталость России мешает сотрудничеству с Японией

СЕГОДНЯ 06:02 2018-09-12T06:02:19+03:00

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Российская логистика и технологическая отсталость являются серьезным тормозом для развития Дальнего Востока. Имеющиеся проблемы, конечно, пытаются решать – но пока сделаны только первые шаги. К такому выводу пришли участники российско-японского бизнес-диалога на Восточном экономическом форуме.

Всю неделю во Владивостоке проходит четвертый Восточный экономический форум. Это важнейшее для Приморского края мероприятие также является площадкой для сотрудничества России и азиатских стран. Одним из наиболее ценных для Дальнего Востока партнеров, безусловно, является Япония. На каждом ВЭФ делегация из Страны восходящего солнца предлагает новые ароекты и варианты сотрудничества, а премьер Синдзо Абэ неизменно делает громкие заявления.

Не стал исключением и нынешний форум. Сегодня в рамках форума состоялась масштабная российско-японская бизнес-встреча. В ней приняли участие руководители крупнейших корпораций обеих стран, а также ряд чиновников и министров. Они обсудили перспективы и проблемы сотрудничества двух стран. Последних, как выяснилось, насчитывается немало. О трудностях, с которыми сталкиваются японцы, рассказал председатель совета директоров торговой корпорации «Marubeni» Тэруо Асада .

– К сожалению, российским портам недостает перевалочных мощностей. Зачастую там не хватает складов. Есть трудности с логистикой, с организацией перевозок. Например, у нас был прецедент, когда наш груз вовремя не доставили в российский порт. Нам пришлось аннулировать контракт, корпорация «Марубени» понесла ущерб, – посетовал он.

Господин Асада также предложил российской стороне продлить срок налоговых преференций, которые предоставляются резидентам свободных портов и территорий опережающего развития. Сейчас они действуют пять лет; для добывающих гигантов, которые планируют прибыль на десятилетия вперед, это очень маленький срок. Как объяснил бизнесмен, срок предоставления налоговых преференций – это срок гарантированного участия того или иного резидента в проектах. После окончания льготного режима компания может и свернуть свою деятельность. Соответственно, чем дольше будет действовать льготы, тем увереннее будет чувствовать себя рынок.

На встрече подробно разоборали все аспекты российско-японского сотрудничестваФото: Артём КАБАНКОВ

Между тем, участники встречи отметили, что экономическое сотрудничество России и Японии сейчас развивается огромными темпами – несмотря на имеющиеся проблемы. Особенно хорошо себя чувствуют железнодорожники. Об этом участникам встречи рассказал первый замдиректора «РЖД» Александр Мишарин.

– За последние пять лет наш грузооборот с Японией вырос на 50 процентов. Треть перевозок по Транссибу – это грузы для Японии. Причем большей частью то экспорт. Растет объем контейнерных перевозок между нашими странами. Например, в прошлом году мы перевезли 65 тысяч контейнеров. Это рост на 75 процентов по сравнению с предыдущим годом, – рассказал он.

Александр Мишарин признал, что российская транспортная система по-прежнему является довольно отсталой и не очень развитой. Пропускной способности не хватает не только портам – те же проблемы наблюдаются на железных дорогах. Однако для исправления ситуации прикладываются серьезные усилия. В частности, «РЖД» вложило уже 500 миллиардов рублей для увеличения пропускной способности БАМа на 60 миллионов тонн. В будущем компания готовит еще больше нарастить мощность, доведя ее до 180 миллионов грузов в год. Подобной модернизации не проводилось со времен Советского Союза.

Очень большие надежды Мишарин возлагает на строительство моста с Сахалина на остров Хоккайдо. По его мнению, этот амбициозный проект станет мощный драйвером для российской экономики.

О перспективах российско-японского сотрудничества рассказал и свежеизбранный глава Якутии Айсен Николаев.

– Для моего региона огромный интерес представляет японский проект «Умный город». Якутск находится в вечной мерзлоте, и поэтому там очень высокие энергозатраты. «Зеленые» энергосберегающие технологии нам бы очень пригодились, – отметил чиновник.

Как рассказал глава Якутии, у республики есть успешный опыт работы с японцами. Регион, например, построил бездымный мусоросжигательный завод по утилизации особо опасных медицинских отходов по японским технологиям. Именно со Страной восходящего солнца Айсен Николаев хочет работать в сфере переработки мусора.

Проблем в отношениях России и Японии хватает, но прогресс естьФото: Артём КАБАНКОВ

Затронули участники обсуждения и Приморский край. Старший исполнительный вице-президент корпорации SKY Perfect JSAT Эйити Йонекура рассказал об успешной реализации современного медцентра. Речь идет о центре реабилитации после травм и неврологических заболеваний «Хокуто».

– Мы внедряем самые новые технологии по лечению черепно-мозговых нервов, каждый год совершенствуем диагностику. Число пациентов центра каждый год растет. Это говорит о том, что японская медицина востребована в России, – отметил бизнесмен.

В общем, кое-где российско-японское сотрудничество идет как по маслу. Однако нерешенные проблемы, о которых в начале встречи заявил Тэруо Асада, мешают развитию торговли. Остается надеяться, что технологическое отставание России сумеют преодолеть в ближайшие годы. В противном случае торговые отношения с азиатским соседом ждет застой.