«Я там ещё ребёнком рыбу ловил»: мэр Владивостока о благоустройстве парка Минного городка

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-13T10:29:44+03:00

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Сегодня, под конец Восточного экономического форума гостем выездной студии «Комсомольской правды» стал глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко. Полностью интервью с ним можно будет услышать в эфире радио «КП»-Приморье» в пятницу: на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске. А пока редакция приводит некоторые выдержки из этой беседы.

Веркеенко отметил, в целом он впечатлен масштабом и размахом форума в этом году. Кроме того, ему удалось лично побеседовать с премьер-министром Японии и председателем КНР. Инвесторам из этих двух стран и Южной Кореи он предложил проект благоустройства нескольких территорий, и одной из ключевых является парк Минного городка, который горожане еще три года назад мечтали засадить фруктовыми деревьями, устроить там фонтаны и велосипедные дорожки.

– То есть мы уже создали концепцию развития этого парка и предложили её инвесторам на рассмотрение. Там действительно очень красивая, большая, хорошая территория: я там ещё ребёнком на озёрах рыбу ловил, и в парковой зоне гулял. Поэтому у нас задача – сделать этот парк любимым местом отдыха горожан, восстановить его былую красоту и, может быть, сделать ещё лучше, - подчеркнул мэр краевой столицы.

Мэр Владивостока подводит итоги пятого ВЭФ в выездной студии «Комсомольской правды»Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Мэр добавил, что главы участвовавших в форуме государств отметили красоту, динамику развития и перспективы Владивостока. Администрация города в свою очередь представила на ВЭФ атлас инвестиционных проектов.

– Мы систематизировали все инвестиционные проекты в разных сферах, которые считаем приоритетными для реализации. При этом в связи с масштабностью многих из них мы подняли их до регионального или федерального уровня. Одним из серьезных инфраструктурных проектов является создание кольцевой дороги и важного участка ВКАД: от Казанского моста на Русский остров и далее соединение через канал с Русским островом. Поэтому мы договорились о том, что проектные работы берет на себя край, а город сейчас занимается проектом планировки территории. И это дает нам возможность уже в следующем году завершить проектные работы, перейти к подготовке ТЭО: мы провели переговоры с корейской компанией, которая готова взять на себя технико-экономическое обоснование проекта. А также продвинулись с несколькими компаниями в понимании возможного формата взаимодействия по реализации проекта этой кольцевой дороги, - сказал Виталий Веркеенко.