2018-09-17T07:14:05+03:00
Общество

База отдыха Усадьба «38 самураев»

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База отдыха Усадьба «38 самураев» расположена на берегу Японского моря, в Заливе Восток, в 100 метрах от бело-песчаного пляжа «Лукоморье». В красивом, экологически чистом месте с благоприятным микроклиматом. Теплое солнце, ласковые волны и чудесная природа Приморья — здесь всё способствует спокойному, семейному, безопасному и комфортному отдыху летом и зимой.

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Дополняют эту картину: благоустроенная территория Усадьбы в японском стиле, номера с комфортными условиями для проживания, уютное кафе, развитая инфраструктура, вежливый, внимательный и дружелюбный персонал.

Усадьба идеальна для отдыха с детьми. На территории базы отдыха расположен веревочный парк, бассейн, комната детского творчества и игровая комната с аниматорами.

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Вы проведёте комфортный и увлекательный отдых, он запомнится Вам и Вашим близким на всю жизнь! Проведя отпуск у нас однажды, захочется возвращаться сюда вновь и вновь.

База отдыха Усадьба "38 самураев". Телефон +7 924 254-00-01

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