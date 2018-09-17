2018-09-17T10:14:55+03:00
Политика

Как на Украине в 2014: единороссы рассказали, какие методы использует Андрей Ищенко

По словам членов предвыборного штаба Андрея Тарасенко, подкуп избирателей спонсировала компания Ищенко "Аврора-строй" и её китайские инвесторы
Василий ПОЛИКАРПОВМаксим Аверкин
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Недовольные результатами выборов губернатора в Приморье заняли центральную площадь Владивостока.Недовольные результатами выборов губернатора в Приморье заняли центральную площадь Владивостока.Фото: Максим Аверкин
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Предвыборный штаб Андрея Тарасенко подводит итоги второго тура выборов губернатора Приморья. По словам первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Хрущёва, в ходе кампании выявили немало нарушений со стороны коммунистов. По каждому такому факту составлены жалобы; их передали в избирательную комиссию и правоохранительные органы. Сами же выборы единороссы называют непростыми и поучительными.

– Мы хотели бы поблагодарить всех жителей Приморского края за то, что проявили свою гражданскую позицию и пришли на избирательные участки, - начал свою речь Игорь Хрущёв. – Проголосовало более 35% населения Приморского края, более половины из них поддержало нашего кандидата Андрея Владимировича Тарасенко, с чем мы вас (и себя в том числе) поздравляем.

Однако сразу после слов благодарности представитель штаба Тарасенко выступил с критикой политической кампании конкурента. Представители правящей партии как на духу рассказали о нарушениях, выявленных ими во время выборов

– Нам откровенно вредили по ходу избирательной кампании и не давали гражданам сделать свое волеизъявление. Перед вторым туром в Приморье высадился "десант" из Москвы: политтехнологи, политики и юристы, которые покрыли 100% территории края. Они начали грязную работу по дискредитации действующей власти, а по сути – курса президента. Например, на многих избирательных участках во втором туре осуществлялись подвозы, подкупы избирателей. Экипажи машин сопровождали казаки Уссурийского казачьего воиска, что абсолютно не делает чести казачьим офицерам. Они с нагайками приходили на избирательные участки!

Игорь Хрущев также рассказал о том, сколько (по мнению "ЕР") оппонент потратил денег на кампанию – и на что он их потратил. Одним из главных упущений представители штаба считают тот факт, что в Приморье так и не удалось воспитать жителей, которые бы не брали деньги во время избирательной кампании.

– Мы располагаем достоверной информацией о том, что порядка 40 миллионов рублей штаб КПРФ потратил на привод избирателей. Это были, в том числе, полупьяные люди, которые затем откровенничали и рассказывали, сколько получили за свой голос. У нас это все зафиксировано на фото и видео, жалобы поданы в краевую избирательную комиссию и правоохранительные органы. По нашим данным, во Владивостоке куплено 12 тысяч избирателей, в Находе – 6 тысяч, в Хасанском районе – 5 тысяч. Наблюдатели от КПРФ пытались признать голоса за Тарасенко недействительными, не давали избирательной комиссии закончить подсчет бюллетеней.

Само собой, возникает вопрос, кто же давал деньги? На этот счет у единороссов есть свое мнение, которое пока не носит официального характера – до решения правоохранительных органов. Впрочем, технологи Андрея Тарасенко уверены, что деньги на подкуп избирателей поступали через принадлежащее Андрею Ищенко ООО СК "Аврора-Строй" и его китайских инвесторов. Подводя итоги, единороссы сравнили действия своего оппонента с событиями на Украине в 2014 году.

– Кандидат Ищенко использует ту же методику политической борьбы, которая применялась на Украине в 2014 году на Майдане. Политтехнологи Ищенко реализуют понятный экстремистский сценарий: изображают народную поддержку путем привода, затем заявляют о несправедливости выборов или проигрыше своего кандидата, чтобы затем спровоцировать гражданский бунт. Это безответственная и антинародная позиция, – рассказал Хрущёв.

Как бы то ни было, коммунисты все же объявили голодовку. Дмитрий Новиков, призвал оппонентов задуматься о будущем своих избирателей и региона, в котором они проживают, не "раскачивать лодку" и решать возможные споры в рамках правового поля.

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