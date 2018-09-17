2018-09-17T06:10:00+03:00
Политика

Кандидат в губернаторы Приморья объявил бессрочную голодовку

Сторонники Андрея Ищенко устроили акцию протеста в центре Владивостока [фото; видео; аудио]
Максим АверкинАртём КАБАНКОВ
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Андрей Ищенко уверен: на самом деле выборы выиграл именно онАндрей Ищенко уверен: на самом деле выборы выиграл именно онФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко объявил голодовку. Таким образом коммунист решил протестовать против результатов второго тура голосования. Конечного результата все еще нет, однако неподсчитанными осталось всего 0,9 % голосов. На данный момент лидирует конкурент Ищенко, «единоросс» и врио губернатора края Андрей Тарасенко. При этом большую часть времени он серьезно проигрывал оппоненту.

С самого утра главную площадь Владивостока оккупировали сторонники Ищенко и КПРФ. Они вышли протестовать против итогов второго тура губернаторских выборов. По их мнению, голосование проходило с нарушениями. Их ярость можно понять: практически все время подсчета голосов Андрей Ищенко лидировал с отрывом в 6-7 процентов. Лишь после подсчета 95% голосов его конкурент Андрей Тарасенко резко начал набирать позиции. Сейчас действующий глава региона вышел вперед с минимальным отрывом.

Коммунисты уверены: все дело в массовых «вбросах» бюллетеней. В настоящее время у зданиям администрации Приморья собралось несколько десятков человек с флагами и самодельными плакатами. Что характерно, на акцию пришли не только сторонники КПРФ – в толпе замечены люди с символикой удальцовского «Левого фронта».

Участники акции разворачивают самодельные плакаты Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Участники акции разворачивают самодельные плакатыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Собравшиеся активно обсуждают выборы, делятся информацией о нарушениях. Больше всего скандалов, судя по всему, произошло в Уссурийске. Как сообщил корреспонденту «КП» один из протестующих, на одном из местных избирательных участков комиссия просто отказалась подсчитывать голоса. Ее члены просто молча собрались и вышли.

Главной фигурой протеста, понятное дело, является сам Андрей Ищенко. Он объявил перед участниками протестов о том, что сегодня со своими сторонниками начинает бессрочную голодовку. К вечеру коммунисты пообещали раскинуть на главной площади около 20 палаток.

– А чай при голодовке можно пить? Можно? Отлично. Те, кто будет в палатках, возьмите с собой спальные мешки, ночью уже холодно. Я считаю, что признавать итоги этих выборов будет кощунством. Более 250 тысяч граждан проголосовали за мою кандидатуру. Я думаю, если бы не пририсовали ничего, то эта цифра составила бы все 300 тысяч. Или я сейчас я сломаюсь уйду – или я буду отстаивать ваш выбор до конца, – обратился коммунист к собравшимся.

Андрей Ищенко объявил голодовку.

По словам Андрея Ищенко, за его конкурента активно «вбрасывались» бюллетени, кое-где счет идет буквально на тысячи голосов. Коммунист уверен, что по итогам выборов победил именно он, а не Тарасенко.

– Я не понимаю, как действующая демократическая власть в России допускает то, что на выборах побеждает человек, за которого народ не голосовал. Это форменный беспредел. Управлять должен всенародно избранный человек, а не тот, которому результаты в компьютерной программе нарисовали, – заявил он.

Андрей Ищенко об итогах голосования

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В Приморье сейчас находятся многие представители центрального комитета КПРФ. Они активно помогают местным коммунистам в выявлении нарушений и подаче жалоб. «Красные» недовольны итогами голосования и считают голодовку Ищенко необходимой мерой. Зампредседателя КПРФ Юрий Афонин рассказал корреспонденту «КП»:

– В последние часы проводятся массовые фальсификации. Очевидно, что цифры, которые выводят приморские чиновники, противоречат даже здравому смыслу. Мы будем требовать отмены итогов голосования на тех участках, где грубо переписывали и «вбрасывали» бюллетени.

По мнению Афонина, Андрей Тарасенко является непопулярным в крае политиком – и поэтому пятилетка его правления, вероятнее всего, будет провальной.

После беседы с президентом Путиным за Андреем Тарасенко закрепилось новое прозвище. Сторонники КПРФ не преминули об этом напомнить Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После беседы с президентом Путиным за Андреем Тарасенко закрепилось новое прозвище. Сторонники КПРФ не преминули об этом напомнитьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В настоящее время акция протеста в центре Владивостока продолжается. Число ее участников постоянно растет; сторонники КПРФ опасаются, что на их разгон могут бросить ОМОН. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

На главную площадь Владивостока стянули силы полиции и Росгвардии Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На главную площадь Владивостока стянули силы полиции и РосгвардииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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