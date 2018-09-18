Геннадий Зюганов: выборы в Приморье – это политический Чернобыль

СЕГОДНЯ 00:51 2018-09-18T00:59:41+03:00

Геннадий Зюганов и его соратники по партии обсудили ситуацию в Приморском крае. Фото: Сергей СЕРГЕЕВ

Лидеры КПРФ подготовили иски в суд, обратились в Генпрокуратуру и Следком

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В Москве состоялся чрезвычайный брифинг руководства КПРФ, на котором партийцы дали жесткую оценку второму туру губернаторских выборов в Приморском крае. Геннадий Зюганов, не стесняясь в выражениях, назвал приморские выборы «политическим Чернобылем».

- За мою 25-летнюю практику такого маразма и безобразия, которые случились сегодня ночью в Приморском крае, не случалось. Мы с огромным вниманием и интересом следили за Восточным экономическим форумом. Казалось, что спустя неделю после форума там должны были пройти честные выборы, которые подтвердили бы наши намерения вести достойную демократическую политику. Но вместо этого мы получили в Приморье криминальный беспредел, - заявил Зюганов.

У него нашлось свое объяснение неожиданным метаморфозам с подсчётом голосов.

- Когда посчитали 95 % голосов, - рассказал вождь коммунистов, - всем стало очевидно, что наш кандидат Андрей Ищенко имеет абсолютный отрыв в 5 – 7 %, который уже невозможно ликвидировать. Но после этого подсчет остановили на четыре часа и стали набивать урны сугубо бандитскими методами, чтобы протащить его соперника.

По его мнению, всем этим процессом дирижировала председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

Юристы КПРФ собираются доказывать свою правоту в суде. Они уже подготовили обращение в Генпрокуратуру РФ, в Следственный комитет и ЦИК.