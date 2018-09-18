2018-09-18T10:40:05+03:00
Политика

Выборы губернатора Приморья: после обработки 100 % бюллетеней лидирует Тарасенко

Действующий врио губернатора набрал 49,55 процентов. За кандидата от КПРФ Андрея Ищенко проголосовало 48,06 % избирателей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Несмотря на то, что все бюллетени посчитаны, официальные итоги пока еще не объявленыНесмотря на то, что все бюллетени посчитаны, официальные итоги пока еще не объявленыФото: Максим Аверкин
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Долгожданные итоги второго тура губернаторских выборов подводит избирательная комиссия Приморья. На текущий момент обработано 100% избирательных бюллетеней, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.

По данным избирательной комиссии, действующий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал во втором туре выборов 49,55% голосов избирателей. Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко получил поддержку 48,06% избирателей.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов - минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и Ищенко, набравший 26,63%.

В ходе голосования и подсчета голосов наблюдатели от политических партий выявили большое количество нарушений со стороны обоих кандидатов. Все жалобы направлены в избирательные комиссии. Официальные итоги выборов будут объявлены только после рассмотрения этих жалоб и принятия по ним решений. Например сегодня территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока приняла решение аннулировать результаты голосования на 12 участках из-за того, что во время подсчета голосов и обработки протоколов члены комиссии а также наблюдатели были эвакуированы пожарными из здания из-за сообщения о возгорании.

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