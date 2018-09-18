Выборы губернатора Приморья: во Владивостоке итоги голосования на 12 участках отменили из-за пожарных

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-18T09:03:39+03:00

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Итоги голосования на 12 избирательных участках во Владивостоке признали недействительными. Это стало следствием грубого нарушения процедуры подсчета голосов. Ход выборов на этих участках сорвали работники МЧС.

Приморье уже второй день лихорадит после второго тура губернаторских выборов. Окончательные итоги голосования до сих пор не подвели из-за многочисленных нарушений. Накануне в центре Владивостока начались протесты против итогов выборов – и сегодня они, по всей видимости, продолжатся.

Серьезные нарушения, допущенные на выборах губернатора, уже начали оказывать влияние на окончательные итоги голосования. Сегодня территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока сообщила: голосование по 12 избирательным участкам признано недействительными. Речь идет об участках под номерами: 802, 808, 810, 812, 813, 816, 831, 834, 837, 838, 839 и 880. Все они располагаются, ясное дело, в Советском районе. География участков обширна: «забракованные» УИКи находятся как в черте города, так и в пригороде.

Заявление ТИК

Причиной такого решения стал фактический срыв подсчета голосов. В ночь после выборов, во время подсчета голосов в ТИК Советского района (он расположен в здании районной администрации) ворвались пожарные. Они заявили: нам поступил вызов, сработала пожарная сигнализация. Они потребовали от членов избиркома и наблюдателей покинуть участок. Надо ли говорить, что никакого задымления или других следов пожара в здании не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/669049" frameborder="0"></iframe> Советский район Владивостока. Избирательный участок. ТРЕШ.

После препирательств людям пришлось подчиниться, и они вышли из здания – оставив избирательную документацию в распоряжении работников МЧС. Что с этими документами делали пожарные (если они вообще что-либо с ними делали) – неизвестно. Выяснить это, понятное дело, не представляется возможным. По закону, в таких случаях результаты голосования на этих участках признаются недействительными – что и произошло.

Отмена итогов голосования по этой дюжине участков означает, что голоса примерно 4% избирателей Владивостока попросту не признают. Цифра, с одной стороны, небольшая. Но в нынешней ситуации, когда «единоросс» Тарасенко обгоняет коммуниста Ищенко всего на полтора процента – даже она может стать значимой. Характерно, что во Владивостоке проживает значительная часть «красного» электората. Так что отмена итогов голосования в Советском районе может больнее всего ударить именно по Андрею Ищенко.

Как сообщала «Комсомолка», губернаторские выборы в Приморье прошли со скандалом. Практически все время в ходе подсчета голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко – с отрывом в 5-6 процентов. Лишь после подсчета 95% голосов его конкурент, «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенкорезко начал набирать позиции. В конце концов, действующий глава региона вышел вперед с минимальным отрывом. Его оппоненты уверены: это произошло благодаря массовым фальсификациям и «вбросам». Из-за этого окончательные итоги выборов пока подвести не получается: для начала специалистам нужно разобраться со всеми поступившими жалобами.

Стоит отметить, что сейчас жалобы о нарушениях поступают со всего края. Их актвино подают как коммунисты, так и «единороссы».

Еще одна

Так, например, в Арсеньеве уже зарегистрировано несколько жалоб на подкуп избирателей сторонниками Ищенко. Дескать, людям платили по 1500 рублей, чтобы они голосовали за «правильного» кандидата в губернаторы. По данным краевого избиркома, уже зафиксировано более 20 жалоб.