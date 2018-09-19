2018-09-19T12:12:01+03:00
Политика

Элла Памфилова: Выборы губернатора Приморья следует признать недействительными

Центризбирком будет рекомендовать такой сценарий краевой избирательной комиссии через процедуру голосования. А новые выборы назначат через три месяца
Максим КАВАЛЕРОВ
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Элла Памфилова сделала неожиданное заявлениеЭлла Памфилова сделала неожиданное заявлениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать губернаторские выборы в Приморье недействительными. Только что об этом корреспонденту «КП» - Владивосток» сообщили в пресс-службе ЦИК. Там уточнили, что это рекомендация, за которую членам избирательной комиссии предстоит проголосовать.

- В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии избиркому Приморского края признать выборы губернатора региона недействительными, - заявила сегодня Памфилова на заседании ЦИК.

Более того, Центризбирком подготовил соответствующую справку, в которой такие аргументы: «…На сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов. (…) Считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по Приморскому краю невозможно».

К примеру, на 13 участках в Советском районе Владивостока, куда в день выборов наведались пожарные (представители МЧС), «достоверность волеизъявления граждан невозможно определить.

Глава ЦИК особо подчеркнула, что «перечеркнута работа огромного числа людей», сообщает «Интерфакс».

Как сообщает ТАСС, новые выборы назначат через три месяца. Об этом также проинформировалас Элла Памфилова.

"Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы", - сказала она.

Сегодня в Приморье работает специальная комиссия ЦИК.

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