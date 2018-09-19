Комиссия Центризбиркома прилетела в Приморье

СЕГОДНЯ 03:55 2018-09-19T05:51:39+03:00

Пока результаты выборов окончательно так и не подведены Фото: Максим Аверкин

Во Владивостоке работают член ЦИК и три сотрудника аппарата. Им предстоит разобраться с пачками жалоб по итогам голосования

Изменить размер текста: A A

В Приморье прилетела московская комиссия из Центрального избиркома. Участники приземлились в международном аэропорту Владивостока. Всего по краю зафиксировано свыше 80 жалоб на проходящие выборы.

Сегодня утром об этом сообщила редакции председатель Приморской краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких.

- Представители ЦИК работают у нас сегодня и завтра, - сообщила Гладких.

Приморский край третий день остаётся без окончательного объявления итогов выборов. Вчера Центральная избирательная комиссия объявила об обработке 100 % бюллетеней. Согласно этим данным действующий врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55 процентов, а за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко проголосовало 48,06 % избирателей. Однако, несмотря на озвученные итоги, объявлять главу региона пока ещё не спешат - сначала необходимо разобраться во всех жалобах.

В связи с разбирательствами в Приморье сегодня высадился десант из комиссии с Центризбиркома. В край срочно приехали член ЦИК и три сотрудника аппарата. В их планы входит встреча с членами региональной избирательной комиссии, а также возможна встреча с кандидатами на пост губернатора.

Отметим, что более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября.

По словам секретаря Крайизбиркома Натальи Камаевой, большинство жалоб приходило с сообщениями о подкупе избирателей. Они отправлялись с Владивостока, Дальнереченска, Уссурийска, и с других городов и районов края.

К тому же вчера стало известно, что итоги голосования на 12 избирательных участках в Советском районе Владивостока признали недействительными. Это стало следствием грубого нарушения процедуры подсчета голосов.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов - минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и Ищенко, набравший 26,63%.

Еще больше материалов по теме: «ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРЬЯ»