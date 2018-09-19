2018-09-19T13:17:15+03:00
Политика

Андрей Тарасенко отказался от участия в повторных выборах в Приморье

Врио губернатора впервые за несколько дней вышел к людям
Ксения КРЫМОВА
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Андрей Тарасенко руководил Приморским краем с октября 2017 годаАндрей Тарасенко руководил Приморским краем с октября 2017 годаФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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В развитие резонансной истории с выборами губернатора Приморского края глава Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала признать эти выборы недействительными. Сегодня же действующий глава региона, победивший кандидат от ЕР, Андрей Тарасенко впервые за несколько дней вышел к общественности, согласился с необходимостью отменить результаты второго утра и заявил, что не будет участвовать в новых выборах. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды», наблюдавший за митингом общественности и выступлением врио губернатора у Дома молодежи во Владивостоке.

- Я сегодня тоже разговаривал с представителями Центризбиркома. Говорил - неправильно то, что произошло, что все друг друга обвиняют. Но мы посоветовались сегодня - нужно выборы отменять. Потому что как я буду смотреть в глаза людям и объяснять, что кто-то меня обвинил или где-то подыграл? Думаю, надо сделать всё правильно – чтобы ни с одной стороны не было никаких претензий. Должно быть честно, порядочно и правильно. Поймите – это будет правильно. Мы все работаем и все должны друг друга уважать. Считаю, что это должно быть обоюдно. И он тоже должен сказать, что надо отменить выборы, - подчеркнул Тарасенко.

В свою очередь его оппонент, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко находится сейчас на другом митинге – на центральной площади приморской столицы. Он заявил, что не согласен с рекомендацией ЦИК отменить результаты выборов 16 сентября.

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