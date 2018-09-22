2018-09-22T12:20:29+03:00
Общество

Коммунисты порвали флаг «Единой России» на митинге во Владивостоке

Приморская КПРФ провела митинг против результатов второго тура выборов губернатора
Максим Аверкин
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Митинг прошёл на привокзальной площади ВладивостокаМитинг прошёл на привокзальной площади ВладивостокаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня во Владивостоке коммунисты устроили очередной митинг против отмены второго тура выборов губернатора Приморья - пятый за эту неделю. В этот раз к очередной анти-выбороной повестке КПРФ присоединился протест против изменений в пенсионном законодательстве. Причина этого проста: митинг заявлялся, когда второй тур выборов ещё не прошёл. Теперь же основную повестку пришлось разбавлять темой скандальных результатов прошедшего голосования.

На митинг пришло несколько сотен человек Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На митинг пришло несколько сотен человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На привокзальной площади собралось несколько сотен человек с плакатами и красными флагами. При этом организатор митинга – кандидат на пост главы края Андрей Ищенко – отсутствовал.

Организаторы выступали возле памятника Ленину Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Организаторы выступали возле памятника ЛенинуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Формально митинг начался в 13:00, однако в первые минуты организаторы не спешили выступать с речами. Причиной этому они назвали перекрытые из-за Дня тигра дороги – многие люди просто не успевали приехать на «красную акцию» в срок. К тому же в этот день полиция огородила площадь у памятника Ленина, и пропускала людей только после проверки металлодетектором. Впрочем, очередей на этих узких проходах не создавалось.

Проходящих на акцию людей проверяли металлодетекторами Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Проходящих на акцию людей проверяли металлодетекторамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Действо стартовало спустя 20 минут. Начали с актуального: губернаторских выборов.

Горожане приходили с плакатами... Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Горожане приходили с плакатами...Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Первым на сцену вышел член компартии Анатолий Долгачёв. Он напомнил собравшимся о прошедшем втором туре, когда всю ночь в голосовании лидировал с большим перевесом Андрей Ищенко, а под утро на первое место неожиданно вышел его оппонент, действующий врио губернатора Андрей Тарасенко. После нескольких дней схода митингующих коммунистов у краевой администрации Центральная избирательная комиссия отменила результаты выборов, чем вызвала новую волну недовольства.

...и флагами Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

...и флагамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сменившая однопартийца депутат городской думы Надежда Телелюева сообщила, что Андрей Ищенко отправился в Хакасию. Там сегодня местный глава Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора. В результате в предвыборной гонке участвует Валентин Коновалов (КПРФ) и Андрей Филягин («Справедливая Россия»). Ищенко, судя по всему, решил поделиться опытом (а заодно поучиться у коллег).

В основном плакаты касались темы второго тура выборов губернатора Приморья Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В основном плакаты касались темы второго тура выборов губернатора ПриморьяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

– Сегодня Андрей Ищенко находится в московском штабе КПРФ. Пока неизвестно, когда он вернётся обратно во Владивосток. Вероятнее всего, это произойдёт на следующей неделе. Пока неизвестно, будут ли ещё митинги у здания администрации Приморского края. Как Ищенко вернётся – сразу объявим о наших дальнейших действиях, – рассказала Надежда Телелюева корреспонденту «Комсомольской правды».

Касаемо изменений в пенсионном законодательстве коммунисты отметили: надо продолжать борьбу с этим законом. Они даже предложили возбудить уголовные дела на депутатов местного Законодательного собрания, которые проголосовали за принятие закона. Впрочем, «красные» довольно быстро снова переключились на тему выборов. Организаторы акции напомнили о краже голосов их оппонентами из партии «Единая Россия» – и как следует прошлись по политическим оппонентам. После нападок свою ярость они решили сорвать на принесённом флаге «ЕР». Партийное знамя разорвали на части.

Флаг «Единой России» порвали на глазах у собравшихся Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Флаг «Единой России» порвали на глазах у собравшихсяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Под конец организаторы озвучили резолюцию митинга. В него включили и несогласие с отменой выборов, и изменение курса страны. Заодно «комми» предложили отложить повышение пенсионного возраста и провести по этому вопросу референдум. Еще одним требованием партийцев стало расследование по второму тур выборов и роспуск краевой избирательной комиссии.

Собравшиеся голосовали за оглашённую резолюцию Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Собравшиеся голосовали за оглашённую резолюциюФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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