Элла Памфилова: кандидаты на пост губернатора Приморья дискредитировали себя

СЕГОДНЯ 03:52 2018-09-22T04:09:09+03:00

Не исключено, что на новых выборах приморцы не увидят ни одного из этих кандидатов. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рекомендовала обоим кандидатам на пост приморского губернатора сняться с выборов. По ее мнению, и Андрей Тарасенко, и Андрей Ищенко дискредитировали себя в глазах избирателей.

– Выборы в Приморье будут через три месяца. Я надеюсь, что ни один из нынешних кандидатов не решится выставить на них свою кандидатуру. Они потеряли доверие людей, – заявила она в интервью телеканалу РБК.

Она выразила надежду, что новые кандидаты на пост главы края сделают выводы из нынешней ситуации.

– Они должны понимать, что нужно решать проблемы и избираться не путем давления и фальсификаций. Нужно работать с людьми, вызывать у них доверие, – заявила Памфилова.

Свое мнение по поводу слов главы ЦИК уже высказал кандидат на пост губернатора от КПРФ Андрей Ищенко. Коммунисту слова Памфиловой пришлись совсем не по душе. Он уверен, что полная отмена итогов второго тура выборов играет на руку «Единой России». Ищенко уже ранее озвучивал свою позицию: по его мнению, достаточно было отменить результаты голосования только на спорных участках. Это, дескать, привело бы к автоматической победе кандидата от КПРФ.

– Какое она право имеет вмешиваться в процесс выдвижения кандидатов на ту или иную должность? Ее задача — посчитать итоги выборов. Я рекомендую Памфиловой уйти в отставку и не позорить процедуру демократических выборов, — заявил он.

Андрей Тарасенко пока не прокомментировал высказывание главы ЦИК.

Как ранее сообщала «Комсомолка», губернаторские выборы в Приморском крае прошли со скандалом. Многочисленные нарушения в ходе голосования стали причиной того, что итоги второго тура попросту отменили. В Приморье даже прилетела комиссия Центрального избиркома. Из-за того, что из подсчёта «выпали» избиратели по УИКам, где итоги аннулировали, нельзя установить корректные итоговые цифры голосования. Соответственно, ни одного из кандидатов признать законно избранным не представляется возможным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Комиссия Центризбиркома прилетела в Приморье

Второй тур выборов губернатора Приморья официально отменен

Ищенко: лучшее, что может сделать власть, - признать выбор приморцев

Вице-губернатор Приморья, ответственный за выборы, хочет уйти в отставку