24 Сент. 00:00 2018-09-24T03:49:45+03:00

Чем единороссы ответят на порванный флаг, и сколько стоит снять однушку во Владивостоке

Утренний эфир 24 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Изменить размер текста: A A

Начнем с обсуждения событий, произошедших в выходные, в том числе митинга коммунистов, на котором порвали флаг "Единой России". Представители ЕР расскажут в эфире программы "Что приморцу хороШоу", как отреагируют на этот инцидент, и вообще какие политические события ожидаются. Тем более что еще до назначения даты новых выборов заявил о себе еще один претендент на пост главы Приморья - многодетный отец и депутат.

А что происходило минувшей ночью и рано утром в Хабаровском крае, пережившем второй тур выборов, расскажет по телефону специальный корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.

Также обсудим с горожанами и риелтором, легко ли снять недорогую однокомнатную квартиру во Владивостоке, и почему он попал в список "лучших для квартиросъёмщиков городов России". А "на десерт" - новости международного фестиваля "Меридианы Тихого" и гость в студии - молодой актёр Кирилл Кукушкин. Он сыграл одну из ролей в фильме "Календарь", который претендует на один из призов кинофестиваля.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.