2018-09-21T06:19:53+03:00
Экономика

Во Владивостоке могут наладить сборку легковых авто из китайской провинции Цзилинь

Гости из КНР удивились, что в Приморье очень мало машин made in China
Людмила ПАНИНА
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Машины из Чанчуня - редкость на российских дорогах из-за высоких ввозных пошлин. Фото: flatauto.ruМашины из Чанчуня - редкость на российских дорогах из-за высоких ввозных пошлин. Фото: flatauto.ru
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Делегация из китайской провинции Цзилинь предложила властям Приморского края рассмотреть вопрос о сотрудничестве с Чанчуньским автомобильным заводом и - в перспективе – наладить импорт легковых машин в российские регионы. Напомним, в крае проходят дни культуры приграничной провинции Цзилинь. Гостей из Поднебесной удивил тот факт, что на улицах Владивостока очень мало автомобилей производства КНР.

Директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков признал, что в столице провинции Цзилинь городе Чанчуне действительно находится завод – один из флагманов автомобилестроения Китая. От редакции добавим, что его строили в 50-е советские специалисты завода имени Сталина (ЗиС, позже ЗиЛ). Да и многие машины в первые десятилетия существования завода являлись китайскими прототипами советских моделей – грузовики, лимузины представительского класса. Официальное название старейшего китайского завода - FAW (First Automotive Works).

- В Приморском крае, начиная с 80-90-х годов, пользуются популярностью японские автомобили. Но сейчас, конечно, есть очень большой интерес к китайским машинам. Пока их нет в крае, поскольку пошлины на них очень большие, - сказал Алексей Старичков. - Но если мы сможем организовать производство китайских автомобилей из провинции Цзилинь здесь, в Приморье, то мы сможем их потом реализовывать на всей территории России. Сборочное производство можно организовать на очень выгодных условиях Свободного порта Владивосток с минимальной ставкой таможенных площадей.

Гости из провинции Цзилинь во Владивостоке. Фото: Илья Кузнецов

Гости из провинции Цзилинь во Владивостоке. Фото: Илья Кузнецов

К слову, в Приморском крае ранее открылось предприятие малого бизнеса – именно по сборке чанчуньских грузовиков FAW на площадке проекта «Юбо-Сумотори». Дело остаётся за легковыми авто.

Также делегация провинции Цзилинь посетила в последние дни Владивостокский государственный университет экономики и сервиса и компанию по производству липового мёда «Своя пасека».

Ранее состоялся первый медиаконгресс Цзилинь – Приморье.

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