2018-09-21T07:56:59+03:00
Общество

Известный единоросс создал интригу на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Кроме того, он перечислил ошибки избирательной кампании
Ксения КРЫМОВА
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Заместитель секретаря краевого отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Новиков - на радио "Комсомольская правда"-Приморье"Заместитель секретаря краевого отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Новиков - на радио "Комсомольская правда"-Приморье"Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Редакция «Комсомолки» следит за развитием событий, связанных с выборами губернатора Приморского края. Сегодня в прямом эфире радио «КП»-Приморье» впервые участвовал депутат Законодательного собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Новиков. Когда ведущие напомнили появившуюся накануне информацию о том, что Андрей Тарасенко пока продолжит руководить регионом, гость заметил с долей интриги:

–На сегодняшний день – 9:37 пятницы – Тарасенко действительно является временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. У нас очень динамичная ситуация, и, я думаю, что у журналистов в ближайшее время будет довольно много информационных поводов.

Новиков добавил, что на следующей неделе соберется политсовет ЕР, всё обсудит и проведёт работу над ошибками:

– А ошибки с нашей стороны действительно были. Мы о них знаем и не повторим в декабре. Мы увлекались электоральной кампанией, а необходимо было проводить в большей степени – на мой взгляд – мобилизационную кампанию, проводить больше встреч с жителями, во дворах тоже. Пройдет процедура предварительного голосования: мы выберем кандидата, этот кандидат будет представлять «Единую Россию» и значительную часть жителей Приморского края, в том числе, вас, на предстоящих выборах

В эти минуты, как стало известно «Комсомолке», Тарасенко встречается с партийным активом. Это, естественно, даёт повод для скорого появления новой информации. В то же время на улице у здания администрации края собрались обманутые дольщики, которые, по словам представителей власти, пришли поддержать действующего главу региона.

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