Андрей Тарасенко продолжит руководить Приморьем до новых выборов

СЕГОДНЯ 09:49 2018-09-20T11:17:58+03:00

Андрея Тарасенко пока не "просят" с поста врио губернатора. Но произойти может всякое Фото: Артём КАБАНКОВ

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Андрей Тарасенко будет руководить Приморьем вплоть до новых выборов. Такое заявление сегодня сделали представители центральной избирательной комиссии.

Как сообщала «Комсомолка», вчера в Приморье прилетела комиссия Центрального избиркома. Весь день они проверяли поступавшие жалобы на участковых избирательных комиссиях и общались с представителями партий «Единая Россия» и «КПРФ». В этот день весь край застыл в ожидании объявления итогов проверок. Долго ждать не пришлось. В результате расследования вечером того же дня председатель ЦИКа Элла Памфилова рекомендовала отменить итоги второго тура голосования.

Сегодня на встрече с журналистами комиссия официально заявила об отмене результатов голосования. Решение было ожидаемым. Всех гораздо сильнее волновал другой вопрос – а как быть с нынешним врио губернатора Андреем Тарасенко? По информации некоторых СМИ, главу региона уже «попросили» с его поста. Однако член центризбиркома Сабиях Шапиев сегодня опроверг эту информацию.

– Тарасенко останется исполняющим обязанности губернатора до проведения выборов. Если, конечно, не примут каких-то других решений, – заявил он.

С одной стороны, ответ получился максимально уклончивым. То есть, пока врио губернатора, конечно, останется на месте, но произойти может всякое. Если что, мы предупреждали. С другой стороны, это свидетельствует о том, что в ближайшее время Андрей Тарасенко точно не покинет свой пост. С большой вероятностью, он продолжит руководить краем до декабря – именно в этом месяце, по предварительной информации, состоятся новые выборы.

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