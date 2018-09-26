Энергетики ДГК – о подготовке к зиме, единой квитанции и гидравлических испытаниях

СЕГОДНЯ 07:20 2018-09-26T07:40:08+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» поступает масса писем о работе энергетиков в Приморье. На вопросы потребителей ответили главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев и начальник Владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир Матвиец.

О гидравлических испытаниях и ремонтах на теплосетях

Что такое гидравлические испытания и зачем они нужны? Владимир, 40 лет.

Главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев.

Алексей Старцев:

«Гидравлические испытания – важный этап подготовки к отопительному сезону. Согласно техническим нормам и правилам невозможно провести испытания без отключения потребителей от горячего водоснабжения и отопления. Вода в магистральные трубы подаётся под высоким давлением, что позволяет выявить недостатки, а затем их устранить. При этом отключение потребителей происходит именно для того, чтобы уберечь внутридомовые системы, так как они не рассчитаны на подобные нагрузки».

Почему гидравлические испытания проводятся дважды в год? Нельзя обойтись одним этапом? Валерия.

Алексей Старцев:

«После того, как энергетики выявили повреждения на трубопроводах во время весенне-летних гидравлических испытаний, а затем устранили их, выполнили ремонт и перекладку теплотрасс, нужна повторная, можно сказать, контрольная проверка состояния тепловых сетей. Благодаря этому энергетики и потребители могут быть уверены в безаварийном прохождении предстоящего отопительного сезона. Испытания обязательны, это предписывают Правила технической эксплуатации тепловых сетей, действующие на территории России».

О плате за тепло и горячую воду

Откуда в квитанции пеня? Что это такое? Как её считают? М.

Владимир Матвиец:

Начальник Владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир Матвиец.

«На основании ст.155 п.14 ЖК РФ и Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" лица несвоевременно и (или) не полностью внесшие оплату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени от не выплаченных в срок сумм.

За информацией о начислении пени по конкретной квартире можно обратиться в абонентские отделы по следующим адресам: Океанский пр., 101а, Черемуховая, 7, Нахимова, 1, Лермонтова, 77».

Если потребитель длительное время не платит по счетам, какие меры могут быть применены? Татьяна

Владимир Матвиец:

«При задолженности, превышающей сумму 2 месячных размеров платы, АО «ДГК» направляет потребителю предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня доставки предупреждения, предоставление услуги горячего водоснабжения может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путём вручения под расписку, направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении) либо размещается текст уведомления на квитанции.

При непогашении задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель коммунальных услуг (управляющая компания) совместно с ресурсоснабжающей организацией приостанавливают предоставление услуги горячего водоснабжения.

Недавние изменения в Постановлении Правительства РФ №354 значительно упростили процедуру отключения. Это можно сделать спустя 20 дней после официального уведомления, при этом появились новые способы информирования недобросовестных абонентов: достаточно телефонного звонка, смс-сообщения, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, или размещения предупреждения на квитанции. Возобновляется услуга только после полного расчета с энергокомпанией».

Меня зовут Людмила. Я иногда забываю вовремя сдавать показания счётчика ГВС вовремя. Что грозит таким, как я?

Владимир Матвиец:

«По «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 п. 59 (б), в случае непредставления потребителем показаний индивидуального прибора учёта за расчётный период – начиная с расчётного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учёта до расчётного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания прибора учёта, но не более 3 расчётных периодов подряд оплата определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев. Показания приборов учета принимаются с 11 по 25 число расчётного месяца.

Способы передачи показаний индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения:

- по телефону 2-303-203;

- заполнение специального бланка для сдачи показаний по прибору учёта. Ящики для приёма бланков сдачи показаний по ГВС и ХВС установлены во всех абонентских отделах, адреса которых указаны на оборотной стороне квитанций за тепловую энергию;

- через Интернет на сайте www.vlad-vc.ru;

- через СМС сообщения на сотовые телефоны: 89146917902; 89146917903; 89146917904;

- путём внесения данных при проведении оплаты через терминал ОАО «Сбербанк России».

Расскажите подробнее про единую квитанцию. Спасибо!

Владимир Матвиец:

«C 1 октября абоненты АО «ДГК» в Приморье будут получать объединённую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней будут отражены расчёты за услуги поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и поставщика электроэнергии ПАО «ДЭК» (обе компании входят в группу РусГидро).

Единые документы на оплату получат клиенты на территориях, где услугу горячего водоснабжения и теплоснабжения оказывает АО «ДГК» – это 226000 абонентов во Владивостоке, 30700 в Артеме, 6000 в Партизанске и 9000 в Лучегорске.

Передавать показания приборов учёта клиенты смогут без регистрации на сайте ПАО «ДЭК» или зарегистрировавшись в системе «Личный кабинет клиента» АО «ДГК».

Предусмотрено вести расчёт в режиме «одного окна» – достаточно обратиться в офис ПАО «ДЭК», чтобы получить всю информацию о лицевом счёте, передать показания, заявку на установку, замену или проверку прибора учёта, получить необходимые справки.

Расчёт услуг, включённых в объединённую квитанцию, будут вести сотрудники Дальневосточной энергетической компании, поэтому консультации по вопросам, связанным с начислениями как за горячую воду (подогрев), тепло и электроснабжение абоненты АО «ДГК» теперь смогут получать в офисах ПАО «ДЭК».

«Дальневосточная генерирующая компания» остаётся теплоснабжающей организацией, отвечающей за заключение договоров теплоснабжения, правильность выставления квитанций, качественное снабжение абонентов теплом и горячей водой. В новой квитанции для потребителей тепловой энергии порядок, сроки оплаты и платёжные реквизиты от ДГК остаются прежними».

Часто ли доходит до крайних мер относительно должников и когда генерирующая компания идёт навстречу потребителям? Максим

Владимир Матвиец:

«Мы понимаем, что у людей могут быть материальные проблемы. Каждому, кто по каким-либо причинам не в состоянии рассчитаться с долгом единовременно, наша компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга – поэтапном погашении. Рассрочка может составить до 12 месяцев»

Расскажите подробнее о реструктуризации долга. Светлана

Владимир Матвиец:

«В случае заключения договора абонент может не бояться судебных тяжб, визитов приставов. Мы также не включаем таких людей в списки должников, которые передаём в органы соц. защиты для приостановки выплаты льгот и субсидий.

Договор можно заключить в наших абонентских пунктах по следующим адресам:

Владивосток: ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский). Часы приёма: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101а. Часы приёма: понедельник–пятница с 9:30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00.

Артём: ул. Амурская, д. 40, кабинет 10. Часы приёма: понедельник–пятница с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приёма: понедельник–пятница с 8:30 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.