2018-09-26T07:40:08+03:00
Общество

Энергетики ДГК – о подготовке к зиме, единой квитанции и гидравлических испытаниях

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В редакцию «Комсомольской правды» поступает масса писем о работе энергетиков в Приморье. На вопросы потребителей ответили главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев и начальник Владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир Матвиец.

О гидравлических испытаниях и ремонтах на теплосетях

Что такое гидравлические испытания и зачем они нужны? Владимир, 40 лет.

Главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев.

Главный инженер СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Алексей Старцев.

Алексей Старцев:

«Гидравлические испытания – важный этап подготовки к отопительному сезону. Согласно техническим нормам и правилам невозможно провести испытания без отключения потребителей от горячего водоснабжения и отопления. Вода в магистральные трубы подаётся под высоким давлением, что позволяет выявить недостатки, а затем их устранить. При этом отключение потребителей происходит именно для того, чтобы уберечь внутридомовые системы, так как они не рассчитаны на подобные нагрузки».

Почему гидравлические испытания проводятся дважды в год? Нельзя обойтись одним этапом? Валерия.

Алексей Старцев:

«После того, как энергетики выявили повреждения на трубопроводах во время весенне-летних гидравлических испытаний, а затем устранили их, выполнили ремонт и перекладку теплотрасс, нужна повторная, можно сказать, контрольная проверка состояния тепловых сетей. Благодаря этому энергетики и потребители могут быть уверены в безаварийном прохождении предстоящего отопительного сезона. Испытания обязательны, это предписывают Правила технической эксплуатации тепловых сетей, действующие на территории России».

О плате за тепло и горячую воду

Откуда в квитанции пеня? Что это такое? Как её считают? М.

Владимир Матвиец:

Начальник Владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир Матвиец.

Начальник Владивостокского отделения теплосбыта филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Владимир Матвиец.

«На основании ст.155 п.14 ЖК РФ и Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" лица несвоевременно и (или) не полностью внесшие оплату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени от не выплаченных в срок сумм.

За информацией о начислении пени по конкретной квартире можно обратиться в абонентские отделы по следующим адресам: Океанский пр., 101а, Черемуховая, 7, Нахимова, 1, Лермонтова, 77».

Если потребитель длительное время не платит по счетам, какие меры могут быть применены? Татьяна

Владимир Матвиец:

«При задолженности, превышающей сумму 2 месячных размеров платы, АО «ДГК» направляет потребителю предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня доставки предупреждения, предоставление услуги горячего водоснабжения может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путём вручения под расписку, направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении) либо размещается текст уведомления на квитанции.

При непогашении задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель коммунальных услуг (управляющая компания) совместно с ресурсоснабжающей организацией приостанавливают предоставление услуги горячего водоснабжения.

Недавние изменения в Постановлении Правительства РФ №354 значительно упростили процедуру отключения. Это можно сделать спустя 20 дней после официального уведомления, при этом появились новые способы информирования недобросовестных абонентов: достаточно телефонного звонка, смс-сообщения, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, или размещения предупреждения на квитанции. Возобновляется услуга только после полного расчета с энергокомпанией».

Меня зовут Людмила. Я иногда забываю вовремя сдавать показания счётчика ГВС вовремя. Что грозит таким, как я?

Владимир Матвиец:

«По «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 п. 59 (б), в случае непредставления потребителем показаний индивидуального прибора учёта за расчётный период – начиная с расчётного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учёта до расчётного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания прибора учёта, но не более 3 расчётных периодов подряд оплата определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев. Показания приборов учета принимаются с 11 по 25 число расчётного месяца.

Способы передачи показаний индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения:

- по телефону 2-303-203;

- заполнение специального бланка для сдачи показаний по прибору учёта. Ящики для приёма бланков сдачи показаний по ГВС и ХВС установлены во всех абонентских отделах, адреса которых указаны на оборотной стороне квитанций за тепловую энергию;

- через Интернет на сайте www.vlad-vc.ru;

- через СМС сообщения на сотовые телефоны: 89146917902; 89146917903; 89146917904;

- путём внесения данных при проведении оплаты через терминал ОАО «Сбербанк России».

Расскажите подробнее про единую квитанцию. Спасибо!

Владимир Матвиец:

«C 1 октября абоненты АО «ДГК» в Приморье будут получать объединённую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии. В ней будут отражены расчёты за услуги поставщика тепла и горячей воды АО «ДГК» и поставщика электроэнергии ПАО «ДЭК» (обе компании входят в группу РусГидро).

Единые документы на оплату получат клиенты на территориях, где услугу горячего водоснабжения и теплоснабжения оказывает АО «ДГК» – это 226000 абонентов во Владивостоке, 30700 в Артеме, 6000 в Партизанске и 9000 в Лучегорске.

Передавать показания приборов учёта клиенты смогут без регистрации на сайте ПАО «ДЭК» или зарегистрировавшись в системе «Личный кабинет клиента» АО «ДГК».

Предусмотрено вести расчёт в режиме «одного окна» – достаточно обратиться в офис ПАО «ДЭК», чтобы получить всю информацию о лицевом счёте, передать показания, заявку на установку, замену или проверку прибора учёта, получить необходимые справки.

Расчёт услуг, включённых в объединённую квитанцию, будут вести сотрудники Дальневосточной энергетической компании, поэтому консультации по вопросам, связанным с начислениями как за горячую воду (подогрев), тепло и электроснабжение абоненты АО «ДГК» теперь смогут получать в офисах ПАО «ДЭК».

«Дальневосточная генерирующая компания» остаётся теплоснабжающей организацией, отвечающей за заключение договоров теплоснабжения, правильность выставления квитанций, качественное снабжение абонентов теплом и горячей водой. В новой квитанции для потребителей тепловой энергии порядок, сроки оплаты и платёжные реквизиты от ДГК остаются прежними».

Часто ли доходит до крайних мер относительно должников и когда генерирующая компания идёт навстречу потребителям? Максим

Владимир Матвиец:

«Мы понимаем, что у людей могут быть материальные проблемы. Каждому, кто по каким-либо причинам не в состоянии рассчитаться с долгом единовременно, наша компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга – поэтапном погашении. Рассрочка может составить до 12 месяцев»

Расскажите подробнее о реструктуризации долга. Светлана

Владимир Матвиец:

«В случае заключения договора абонент может не бояться судебных тяжб, визитов приставов. Мы также не включаем таких людей в списки должников, которые передаём в органы соц. защиты для приостановки выплаты льгот и субсидий.

Договор можно заключить в наших абонентских пунктах по следующим адресам:

Владивосток: ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский). Часы приёма: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101а. Часы приёма: понедельник–пятница с 9:30 до 18:30, суббота с 10:00 до 13:00.

Артём: ул. Амурская, д. 40, кабинет 10. Часы приёма: понедельник–пятница с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приёма: понедельник–пятница с 8:30 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

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