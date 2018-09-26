5 мифов о вакцинации против гриппа

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-26T10:49:32+03:00

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Ежегодно официальная статистика говорит о миллионах заболевших гриппом и 200-500 тысячах летальных исходах от этой инфекции, что в десятки сотни раз больше, чем летальность от чумы, холеры и той самой опасной болезни как лихорадка Эбола. Но как, мы знаем, существует отличная защита от этого заболевания - это вакцинопрофилактика против гриппа. На волнующие и острые вопросы пациентов отвечает Алексей Третьяков, врач эпидемиолог «Владивостокской поликлиники №3».

- Какой смысл в прививке от гриппа? Всё равно болеешь. Наталья.

- Главная цель вакцинопрофилактики это не устранить факт самого заражения, а не дать развиться осложнениям, которые могут привести к инвалидности и ликвидировать риск летального исхода. Сделав прививку от гриппа, человек может заболеть ОРВИ, но эти вирусы менее опасны, чем грипп.

- Не ослабит ли вакцинация мой естественный иммунитет? Андрей.

- Если вы будете заниматься спортом, то ваши мышцы станут слабее? Ответ будет отрицательным. И я вам отвечаю: нет. При каждой встрече с антигенами иммунитет становится сильнее, это происходит и в повседневной жизни. А в вакцине содержится ничтожное количество антигенов, которые учат наш иммунитет распознать живой вирус и начать вырабатывать антитела, которые уничтожают вирус.

- Говорят, что вакцина провоцирует заболевание гриппом. Год назад заболел сразу после прививки. Так зачем мне такой риск? Игорь.

- Любая современная вакцина против гриппа сейчас инактивированная. То есть в ней отсутствует живой штамм вируса, содержатся лишь антигены (частички) вируса гриппа, которые при введении в организм вносят информацию в нашу иммунную систему. Это нужно для того чтобы иммунитет уже имел антитела, которые будут сразу выделяться, бороться с полноценным вирусом при контакте с ним в дальнейшем. В вашем случае, вероятнее всего, инъекции была сделана на фоне имеющейся простуды или обострения хронического заболевания. А это недопустимо. Вот для чего перед введением прививки нужен осмотр врача.

- Опасаюсь аллергической реакции на вакцину, насколько высока такая опасность? Мария Сергеевна.

- Сама прививка не может вызвать аллергическую реакцию у здорового человека. Поэтому перед введением любой врач спрашивает у пациента, делал ли он прививку ранее? Узнает его аллергический анамнез, есть ли аллергия на куриный белок. И только после этого дает направление на прививку. Конечно после введения может развиться отечность и покраснение в месте привития и даже пойти мелкая сыпь, но это местная и общая форма реакции на введение вакцины. Но эти симптомы все-таки, лучше, чем инвалидизация после перенесенного гриппа или даже летальный исход. Поэтому для аллергиков врачи, и я в их числе обычно советуем перед вакцинацией пропить курс антигистаминных средств.

- Я жду ребенка и опасаюсь, что прививка повредит его развитию, насколько велик риск? Ирина.

- Ежегодно регистрируются летальные случаи среди именно беременных, больных гриппом. Прививку не только можно, но и нужно делать! Вынашивание ребенка заставляет организм работать с усиленной нагрузкой, и прививка от гриппа беременным женщинам помогает не заболеть или легче справиться с вирусной инфекцией.

При отсутствии противопоказаний специалисты рекомендуют делать прививку от гриппа всем беременным, хотя в обязательный список вакцинации она не входит и выбор остается за будущей матерью.

Вакцинация от гриппа рекомендуется в начале второго триместра, особенно, если беременность протекает в сезонный период эпидемий. Предпочтительна вакцинация за один месяц до начала повышения инфекционной активности вируса, чаще всего – в сентябре-начале октября.

Абсолютным противопоказанием является наличие аллергической реакции на куриный белок, базовую субстанцию для создания вакцины, а также индивидуальная непереносимость компонентов вакцин.