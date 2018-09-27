2018-09-27T12:52:10+03:00
Что приморцу хорошоу

Сигал против Кожемяко, Гуськов - в студии, а пчеловоды Приморья озабочены липой

Утренний эфир 27 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Сигал против Кожемяко, Гуськов - в студии, а пчеловоды Приморья озабочены липойСигал против Кожемяко, Гуськов - в студии, а пчеловоды Приморья озабочены липой
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Первым гостем программы "Что приморцу хороШоу" в 8 часов утра будет актёр и продюсер Алексей Гуськов. Успеем пообщаться, прежде чем сегодня состоится награждение победителей и закрытие кинофестиваля "Меридианы Тихого".

Интересно узнать побольше о новом фильме с участием Гуськова и услышать его мнение по поводу губернаторства Стивена Сигала. Заявление звезды фильма "В осаде" пришлось на горячую пору, когда решается вопрос по руководителю Приморья. Среди обсуждаемых имён - также уроженец края, а сейчас губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

В 9 часов поговорим про мёд и многое, что с ним связано: историю пчеловодства в Приморье, варварскую вырубку липы в наши дни, качество мёда и развитие технологий. А в 10 часов придёт очередь программы “Народный адвокат”, сегодня тема - "Как дать другу деньги в долг и не стать при этом врагами".

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 27.09.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 27.09.18

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