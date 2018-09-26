Стивен Сигал предложил свою кандидатуру на пост губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-26T10:44:41+03:00

Актёр приехал на международный кинофестиваль во Владивосток - город, где родилась его бабушка. И может остаться на Дальнем Востоке надолго

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Сегодня актёр Стивен Сигал провёл творческую встречу на кинофестивале «Меридианы Тихого». Звезда боевиков «В осаде» и «Над законом», которые россияне давно привыкли нумеровать под разными частями с названием «Нико», сделал громких заявлений. В их числе – предложение стать губернатором Приморского края.

На приморский фестиваль «Меридианы Тихого» продолжают съезжаться звёзды мировой величины. Вчера Владивосток посетил Эрик Робертс, а сегодня – Стивен Сигал. Встречали звезду боевиков возле кинотеатра «Океан», расстелив для него традиционную фестивальную синюю ковровую дорожку. Актёр вышел к людям в середине дня, после чего отправился на творческую встречу.

Владивосток для Стивена Сигала – второй дом. Здесь родилась его бабушка. Причём недавно мастер единоборств получил гражданство РФ, что породнило его с центром Приморья ещё больше. Но актёр решил пойти дальше и сообщил на встрече с журналистами, что не против сесть в кресло главы края.

- Я не против. В России я представляю интересы президента Владимира Путина, — сообщил Стивен Сигал, отвечая на вопрос журналистов, хочет ли он стать главой Приморья.

Отметим, что звезда голливудских боевиков всегда выходил победителем в любых схватках в фильмах со своим участием. Вероятно, сразись и за пост губернатора Приморья, он бы собрал большинство голосов за свою кандидатуру, прославив Владивосток так же, как и Арнольд Шварценеггер, ставший 38-м губернатором Калифорнии.

Также Стивен Сигал во вреся встречи сообщил, что находясь на посту спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным занимается укреплением отношений между Россией и Японией. Напомним, что актёр ранее уже посещал во Владивосток в рамках Восточного экономического форума.

Стивен Сигал дегустирует приморские напитки и рыбные закуски на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/670513" frameborder="0"></iframe> "Что приморцу хороШоу": Стивен Сигал может стать губернатором Приморья.

Отметим, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» уже прозвучало предложение