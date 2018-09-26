Стивен Сигал предложил свою кандидатуру на пост губернатора Приморья
Сегодня актёр Стивен Сигал провёл творческую встречу на кинофестивале «Меридианы Тихого». Звезда боевиков «В осаде» и «Над законом», которые россияне давно привыкли нумеровать под разными частями с названием «Нико», сделал громких заявлений. В их числе – предложение стать губернатором Приморского края.
На приморский фестиваль «Меридианы Тихого» продолжают съезжаться звёзды мировой величины. Вчера Владивосток посетил Эрик Робертс, а сегодня – Стивен Сигал. Встречали звезду боевиков возле кинотеатра «Океан», расстелив для него традиционную фестивальную синюю ковровую дорожку. Актёр вышел к людям в середине дня, после чего отправился на творческую встречу.
Владивосток для Стивена Сигала – второй дом. Здесь родилась его бабушка. Причём недавно мастер единоборств получил гражданство РФ, что породнило его с центром Приморья ещё больше. Но актёр решил пойти дальше и сообщил на встрече с журналистами, что не против сесть в кресло главы края.
- Я не против. В России я представляю интересы президента Владимира Путина, — сообщил Стивен Сигал, отвечая на вопрос журналистов, хочет ли он стать главой Приморья.
Отметим, что звезда голливудских боевиков всегда выходил победителем в любых схватках в фильмах со своим участием. Вероятно, сразись и за пост губернатора Приморья, он бы собрал большинство голосов за свою кандидатуру, прославив Владивосток так же, как и Арнольд Шварценеггер, ставший 38-м губернатором Калифорнии.
Также Стивен Сигал во вреся встречи сообщил, что находясь на посту спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным занимается укреплением отношений между Россией и Японией. Напомним, что актёр ранее уже посещал во Владивосток в рамках Восточного экономического форума.
Стивен Сигал дегустирует приморские напитки и рыбные закуски на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Максим КАВАЛЕРОВ
"Что приморцу хороШоу": Стивен Сигал может стать губернатором Приморья.
Отметим, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» уже прозвучало предложение
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