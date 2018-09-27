Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко: биография
Олег Кожемяко указом президента в ночь со среды на четверг по владивостокскому времени назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
«КП» - Владивосток» вспоминает основные вехи биографии политика.
Олег Николаевич Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края.
Учился в Хабаровском монтажном техникуме, затем – срочная служба в Вооружённых силах.
В 1992-м окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «экономика торговли». Позже, уже в разгар политической карьеры, получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
Трудовая биография Кожемяко начинается в 1981-м. Рабочий, мастер 3-го разряда на Приморской гидроэлектростанции.
Осенью 1989 года основал производственный кооператив «Приморский» (с 1992-го - производственно-пищевое объединение «Приморское»).
В 1995 году акционеры избрали его заместителем председателя совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота». Позже, в 1998 – 2002 годах, возглавлял совет директоров базы.
В 2001 году избран депутатом Законодательного собрания Приморского края.
В 2002 – 2004 годах представлял ЗС Приморья как сенатор в Совете Федерации.
С 2005 года - губернатор Корякского автономного округа. В 2008-м становится губернатором Амурской области.
В марте 2015-го президент России Владимир Путин назначил уроженца Приморья временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Чуть позже на прямых досрочных выборах набрал больше 67 % голосов сахалинцев и курильчан.
26 сентября 2018 года указом президента России Олег Николаевич Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края.
Член партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает троих детей.
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