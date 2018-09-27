Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко: биография

СЕГОДНЯ 02:13 2018-09-27T02:14:37+03:00

Олег Кожемяко выступает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018-го Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

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Олег Кожемяко указом президента в ночь со среды на четверг по владивостокскому времени назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

«КП» - Владивосток» вспоминает основные вехи биографии политика.

Олег Николаевич Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края.

Учился в Хабаровском монтажном техникуме, затем – срочная служба в Вооружённых силах.

В 1992-м окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «экономика торговли». Позже, уже в разгар политической карьеры, получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

Трудовая биография Кожемяко начинается в 1981-м. Рабочий, мастер 3-го разряда на Приморской гидроэлектростанции.

Осенью 1989 года основал производственный кооператив «Приморский» (с 1992-го - производственно-пищевое объединение «Приморское»).

В 1995 году акционеры избрали его заместителем председателя совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота». Позже, в 1998 – 2002 годах, возглавлял совет директоров базы.

В 2001 году избран депутатом Законодательного собрания Приморского края.

В 2002 – 2004 годах представлял ЗС Приморья как сенатор в Совете Федерации.

С 2005 года - губернатор Корякского автономного округа. В 2008-м становится губернатором Амурской области.

В марте 2015-го президент России Владимир Путин назначил уроженца Приморья временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Чуть позже на прямых досрочных выборах набрал больше 67 % голосов сахалинцев и курильчан.

26 сентября 2018 года указом президента России Олег Николаевич Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края.

Член партии «Единая Россия».

Женат, воспитывает троих детей.