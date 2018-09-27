Эрик Робертс: Хотите, чтоб я стал вашим губернатором? Позвоните моему агенту!

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-27T08:54:58+03:00

Звезда Голливуда на показе своего фестивального фильма во Владивостоке рассказал, что в детстве менял подгузники родной сестре Джулии Робертс

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Вспышки камер, музыка, толпа людей у входа в кинотеатр «Океан» и радостный гул - так Владивосток встретил популярного голливудского актёра Эрика Робертса. Брат блистательной «Красотки» оказался не робкого десятка. На синей дорожке русским поклонникам он «давал пять» и «пилил селфи» со всеми, кому удалось приблизиться к звёздной персоне. Щедро одаривал всех приветствиями и знаменитой американской улыбкой «на сто ватт».

Горожанам такая реакция на их ожидания пришлась весьма по вкусу: в кинозале появление Эрика встретили громкими аплодисментами. Актёр сел в кресло, попросил фотографов не снимать его снизу (так он получается некрасивым) и начал беседу. Конечно же, его тут же спросили об источнике оптимизма и жизненной силы.

Робертс общается с благодарной публикой в кинотеатре "Океан" во Владивостоке. Фото: Юлия Ташкинова.

- В 25 лет я попал в аварию и две недели пролежал в коме. Когда очнулся, помнил только своё имя, восстанавливался целый год. И именно тогда я поклялся: если выберусь, то буду ценить каждую минуту своей жизни и всё, что меня окружает. С тех пор так и живу! Я счастлив!

Когда люди слышат фамилию Робертс, первым делом, конечно, в памяти всплывает обаятельная рыжеволосая исполнительница ролей в таких фильмах, как «Эрин Брокович», «Сбежавшая невеста» и «Ноттинг Хилл». Долгое время ходили слухи, что за такую «украденную» популярность старший брат злится на Джулию Робертс. Однако на этом творческом вечере он развеял опасения фанатов.

- Я считаю большой удачей быть её братом. Ведь Джулия - одна из самых удивительных и прекрасных женщин в этом мире, а я ей в детстве подгузники менял, вы представляете?!

И даже пошутил, когда одна из девушек, задающих вопрос, представилась этим именем.

- Джулия? Вы моя сестра? Но это же невозможно!

Общение с публикой проходило на позитивной ноте: то и дело приморские девушки, взяв микрофон, признавались звезде, что для них он секс-символ, а тот бурно восторгался этим фактом и обнимал «куколок», сожалея о том, что в Америке за фривольное обращение «doll», его однажды чуть не засудили активистки движения «Я тоже».

Однако когда разговор зашёл на серьёзную для всех владивостокцев тему - выборов губернатора, на предложение баллотироваться, знаменитый киношный злодей сурово ответил: «Позвоните моему агенту». Но переводчик тут же смягчила его реплику пояснением, что со Стивеном Сигалом они ранее уже обсуждали этот вариант и решили создать команду кандидатов в губернаторы.

На традиционный вопрос о Владивостоке мистер Робертс сказал, что ему нравятся люди, море и его гостиница. А так понравившиеся ему люди, конечно, ответили ему взаимностью: отпускать никто не хотел, зрители обещали скачать и посмотреть фильм, на который купили билеты, в интернете лишь бы продлить общение хоть ненадолго. Однако куратор кинопрограмм фестиваля Андрей Василенко, сопровождавший знаменитость, оказался непреклонен, после того как киноактёр сделал отпечатки ладоней для владивостокской аллеи звёзд, ему пришлось покинуть зал, а фильм с участием именитого гостя – «Поезд-беглец» наконец запустили.

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