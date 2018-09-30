Алексей Кортнев и "Несчастный случай"- в эфире радио "Комсомольская правда"-Приморье"

30 Сент. 08:40 2018-10-01T08:50:41+03:00

Эфир 30 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Вслед за группой "Чайф" в прямом эфире сегодня появится и "Несчастный случай" в лице её лидера Алексея Кортнева. Поводом для их приезда во Владивосток стал День тигра.

Вечером обе группы выступят на центральной площади, а пока Алексей Кортнев расскажет, были ли в его жизни встречи с полосатыми хищниками и пробовал ли он пян-се, а также ответит на вопросы слушателей и ведущих.

Начало прямого эфира на радио в 16:05.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/671132" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 30.09.18. Группа Несчастный случай..