Алексей Кортнев и "Несчастный случай"- в эфире радио "Комсомольская правда"-Приморье"
Вслед за группой "Чайф" в прямом эфире сегодня появится и "Несчастный случай" в лице её лидера Алексея Кортнева. Поводом для их приезда во Владивосток стал День тигра.
Вечером обе группы выступят на центральной площади, а пока Алексей Кортнев расскажет, были ли в его жизни встречи с полосатыми хищниками и пробовал ли он пян-се, а также ответит на вопросы слушателей и ведущих.
Начало прямого эфира на радио в 16:05.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 30.09.18. Группа Несчастный случай..
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 30.09.18. Группа Несчастный случай.