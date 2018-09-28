Данила Козловский попросил привезти ему «Птичьего молока» из Владивостока

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-28T14:47:24+03:00

Данила Козловский и Ольга Зуева официально пока не женаты, но уже несколько лет вместе Фото: Олег ЗОЛОТО

Об этом, а также съёмках фильма «На районе» рассказала любимая женщина Данилы – режиссёр Ольга Зуева

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Несмотря на официальное закрытие кинофестиваля «Меридианы Тихого», сегодня прошла ещё одна пресс-конференция – с актрисой и режиссёром Ольгой Зуевой. Для неё Владивосток – родной город. Именно его она выбрала два года назад для съёмок криминальной драмы «На районе», в котором главные роли играют Илья Маланин (Вова) и любимый мужчина Ольги – популярный российский актёр Данила Козловский (Киса).

- Когда мы делали пробы, он вошёл в кадр, и с первого дубля показал мне того Кису, которого я себе представляла, - рассказала режиссёр и автор сценария корреспонденту «Комсомольской правды».

Режиссёр и актриса Ольга Зуева на пресс-конференции в родном городе Владивостоке. Фото: Людмила Коноплёва

Причём, по словам собеседницы, сначала Данила положил глаз на роль Вовы, который решил завязать с полубандитской жизнью. Но в итоге творческая пара поняла: Данила сыграл уже немало положительных персонажей, пора побыть на экране пошлым, грубым парнем – в чём-то даже отморозком.

Герой Козловского - Киса - это парень, который живёт на широкую ногу, одним днём, без компромиссов. Фото:youtube.com

Несмотря на обилие драк в фильме, на съёмках обошлось без реального кровопролития. Помощь врачей потребовалась только простудившимся, так как сентябрь 2016 года выдался в Приморье холодным.

- Снимать было тяжело: мы все болели, мёрзли, пили антибиотики. Нам делали капельницы, чтобы мы могли на следующий день выходить на съёмочную площадку, с температурой, и как-то продолжать снимать в этой суровой погоде. Было очень тяжело, потому что ребята снимались в футболках, их поливали водой на маяке ночью – а вы знаете, какой там ветер. Я в какой-то момент смотрела и думала: «Господи, зачем я это написала?! Не могла что ли в комнате что-то придумать? Зачем меня понесло на маяк?». Это было очень тяжело наблюдать.

Всероссийская премьера фильма «На районе» запланирована на 4 октября, а 27 сентября – сразу после объявления победителей международного кинофестиваля – в кинотеатре «Океан» состоялся предпоказ этой картины. По словам Ольги Зуевой, её родные и друзья тепло приняли фильм, без критики. Ей же важно было снять его именно в любимом городе.

- Я здесь выросла, гуляла всё детство по набережной. Жила на Тигровой сопке, и Владивосток для меня – это ностальгический символ моей юности, моего детства. И первый фильм – это такое возвращение домой, потому что я 15 лет жила за границей. Город становится магическим и волшебным для меня. И я не могла себе представить эту историю в каком-то другом месте. Может быть, это нескромно прозвучит, но я горда тем, что первой запечатлела наш прекрасный город в кино по-настоящему: не какой-то кусок, а показала ту красоту, которую я вижу и хочу, чтобы увидели другие люди в нашей стране.

По синей звёздной дорожке она прошла в шикарном чёрном платье от Шанель, и куратор кинопрограмм Андрей Василенко назвал её самой красивой девушкой фестиваля. А уже завтра самолёт увезёт Ольгу Зуеву обратно в Москву, к любимому мужчине и заслуженному артисту РФ Козловскому.

Ольга Зуева прошлась по звёздной дорожке во Владивостоке в платье от Шанель. Фото: Людмила Коноплёва

15 лет работы в модельном бизнесе дают о себе знатьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Режиссёр криминальной драмы "На районе" - на церемонии закрытия фестиваля "Меридианы Тихого". Фото: Юлия Ташкинова

Напоследок она погуляла по любимому городу, подышала осенним морским воздухом. А на вопрос, что такого местного приморского положит с собой в багаж, ответила «Комсомолке»:

- Данила попросил конфеты «Птичье молоко» - попозже куплю в аэропорту. И ещё раз поем крабов.

С тех пор, как они вместе, Данила стал заслуженным артистом РФ, а Ольга сняла свой первый полнометражный фильмФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Справка «КП»

Рецепт знаменитого приморского «Птичьего молока» в 1967 году разработала местный кондитер Анна Чулкова, и уже через год кондитерская фабрика Владивостока производила конфеты с трехцветной начинкой. Рецепт Анны Фёдоровны стал примером для её коллег по все стране. В 2011 году Чулковой присвоили звание почётного гражданина Владивостока.