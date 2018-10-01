Владимир Шахрин рассказал, как группа «Чайф» отметила свой день рождения во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:15 2018-10-01T05:35:01+03:00

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29 сентября группа «Чайф» отметила свой день рождения. Владимир Шахрин в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал, как они отпраздновали это событие во Владивостоке. Солист группы также ответил на вопросы радиослушателей и журналистов, ну а в рубрике "Блиц для "Комсомолки" предпочел журнал "Мурзилка" "Плейбою".

- «Чайф» родился 29 сентября 1985 года, это был первый концерт, который состоялся в ДК МЖК в Екатеринбурге. Во Владивостоке день рождения мы провели сначала в одном местном паназиатском ресторанчике, потом отправились на остров Русский. Часть нашего коллектива ни разу там не была, заехали в мужской монастырь, где пообщались с одним из давних знакомых. И потом заехали в еще один ресторанчик, отведать гребешка.

В прошлый раз Владимир посещал Владивосток два года назад. По личному мнению Владимира, за это время город не сильно поменялся.

- Я бы не сказал, что произошли какие-то серьезные изменения. Но со дня первого нашего приезда, а это было в 1987-88 году, изменилось очень много. Город кардинально поменялся, у него внешне совершенно другой облик. Раньше для въезда в город требовалось приглашение, а сегодня, когда я спустился в гостиничный ресторан, очень удивился. У меня создалось впечатление, что я нахожусь в какой-то китайской провинции.

В традиционной рубрике «Блиц для "Комсомолки» Владимир Шахрин выбрал "бокал вина до" и отказался от сигарет, а вот среди журналов предпочел советского «Мурзилку» зарубежному журналу «Плэйбой». По признанию гостя, отечественный журнал для него - словно друг из далекого детства.

Вечером во время празднования Дня тигра группа «Чайф» поучаствовала в концерте на центральной площади Владивостока, где своим выступлением также отметился коллектив «Несчастный Случай».