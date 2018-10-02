2018-10-02T15:25:01+03:00
Общество

Я такого никогда не встречал: Олег Кожемяко прокомментировал отставку главы Владивостока

Врио губернатора ещё не успел встретиться с Виталием Веркеенко
Александр ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Олег Кожемяко в конце сентября заступил на должность врио главы ПриморьяОлег Кожемяко в конце сентября заступил на должность врио главы ПриморьяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

После неожиданной вести об отставке главы Владивостока Виталия Веркеенко врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сообщил, что его шокировала эта новость. По словам руководителя края, об уходе градоначальника он узнал от своей пресс-службы.

— Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из инстаграмма, который мне принесла пресс-служба. Ни о каких намерениях ни на селекторе, который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного хозяйства, дорог. От Виталия Васильевича была просьба поддержать решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что это правильный шаг со стороны города, - высказался об уходе действующий врио главы Приморья.

Пока же чиновник остаётся в замешательстве. По его словам, решение мэра весьма странное, и за время своей работы он никогда такого не встречал.

Высказывая своё мнение о Виталии Веркеенко, Олег Кожемяко отметил, что у него «ровное отношение к главе города». При этом новый врио губернатора, по сути, толком не успел познакомиться с с главой Владивостока. Новый глава Приморья планировал только в ближайшее время выехать в город и обсудить с мэром краевого центра главные задачи.

Вместе с тем глава региона до сих пор не понимает, как относиться к заявлению Веркеенко, и вообще, насколько оно серьёзно.

Напомним, что сегодня вечером глава Владивостока Виталий Веркеенко сообщил через социальные сети о своей отставке. Стоит отметить, что официального комментария по поводу заявления Веркеенко не было. Все еще остается вероятность (хотя и небольшая), что аккаунт мэра попросту взломали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
Северокореец попытался незаконно стать рублёвым миллионером во Владивостоке
Роспотребнадзор планирует закрыть «Бургер Кинг» во Владивостоке
Центральную дорогу снова перекроют на выходных во Владивостоке
Дням Эрмитажа во Владивостоке посвятили почтовую карточку
Проезд в общественном транспорте Владивостока скоро можно будет оплатить по безналу
В Приморье из-за паводков до сих пор действует режим ЧС в 17 районах
Преступная группировка с главарём из Москвы ввезла в Приморье около 500 мигрантов
Рецидивиста, избившего женщину, задержали в Приморье
Девушка с татуировкой цветка пропала в Приморье
Семьям с первенцами Приморье выплатило 160 миллионов рублей
Часть домов Владивостока сегодня остались без электричества
Отелло в юбке из Приморья расплатится свободой за убийство любимого
Павел Воля показал подписчикам знаменитую Шамору и передал привет Илье Лагутенко