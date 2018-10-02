Я такого никогда не встречал: Олег Кожемяко прокомментировал отставку главы Владивостока

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-02T15:25:01+03:00

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После неожиданной вести об отставке главы Владивостока Виталия Веркеенко врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сообщил, что его шокировала эта новость. По словам руководителя края, об уходе градоначальника он узнал от своей пресс-службы.

— Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из инстаграмма, который мне принесла пресс-служба. Ни о каких намерениях ни на селекторе, который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного хозяйства, дорог. От Виталия Васильевича была просьба поддержать решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что это правильный шаг со стороны города, - высказался об уходе действующий врио главы Приморья.

Пока же чиновник остаётся в замешательстве. По его словам, решение мэра весьма странное, и за время своей работы он никогда такого не встречал.

Высказывая своё мнение о Виталии Веркеенко, Олег Кожемяко отметил, что у него «ровное отношение к главе города». При этом новый врио губернатора, по сути, толком не успел познакомиться с с главой Владивостока. Новый глава Приморья планировал только в ближайшее время выехать в город и обсудить с мэром краевого центра главные задачи.

Вместе с тем глава региона до сих пор не понимает, как относиться к заявлению Веркеенко, и вообще, насколько оно серьёзно.

Напомним, что сегодня вечером глава Владивостока Виталий Веркеенко сообщил через социальные сети о своей отставке. Стоит отметить, что официального комментария по поводу заявления Веркеенко не было. Все еще остается вероятность (хотя и небольшая), что аккаунт мэра попросту взломали.