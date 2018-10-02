2018-10-02T13:31:58+03:00
Политика

Виталий Веркеенко покидает пост главы Владивостока

Градоначальник опубликовал фотографию заявления об отставке
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Новость об уходе Виталия Веркеенко стала неожиданностью. Фото: primorsky.ruНовость об уходе Виталия Веркеенко стала неожиданностью. Фото: primorsky.ru
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Мэр Владивостока Виталий Веркеенко решил покинуть свой пост. Об этом он заявил на своих аккаунтах в социальных сетях – Instagram и Facebook.

«Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею», – заявил он.

Пост появился всего несколько минут назад.

verkeenkoverkeenko
Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко.
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Добровольная отставка мэра стала громом среди ясного неба. Еще недавно, в эфире радио «Комсомольская правда» градоначальник рассказывал о грандиозных планах по развитию Владивостока. И тут – на тебе.

Горожане отреагировали на это решение с грустью. Большинство комментаторов поста мэра выразили искренние сожаления в связи с уходом мэра. В конце концов, среди населения Веркеенко пользовался неплохой популярностью.

Стоит отметить, что официального комментария по поводу заявления Веркеенко не было. Все еще остается вероятность (хотя и небольшая), что аккаунт мэра попросту взломали.

Примечательно, что об отставке мэр Владивостока заявил вскоре после назначения Олега Кожемяко на пост врио губернатора Приморья. Связаны ли эти события – пока трудно сказать.

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