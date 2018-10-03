2018-10-03T06:37:02+03:00
Политика

Вслед за мэром Владивостока увольняется первый заместитель

Эксперты отмечают, что в руководстве города скоро не останется никого из команды бывшего мэра
Ксения КРЫМОВА
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Алексей Литвинов и Виталий Веркеенко были конкурентами на выборах мэра Владивостока в 2017 году. Фото:vlc.ruАлексей Литвинов и Виталий Веркеенко были конкурентами на выборах мэра Владивостока в 2017 году. Фото:vlc.ru
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Очередной политической новостью во Владивостоке стало заявление об увольнении по собственному желанию, которое написал первый заместитель мэра Алексей Литвинов. Это произошло меньше чем через сутки после неожиданного для многих горожан заявления мэра Виталия Веркеенко в соцсетях: как уже сообщала «Комсомолка», он решил уйти с 11 октября.

То, что Литвинов тоже уходит, корреспонденту «КП»-Владивосток» подтвердили в администрации города. Собеседник пояснил:

- Алексей Александрович написал заявление после того, как Виталий Васильевич сделал ему замечание на утреннем совещании. Именно замечание – а не объявил выговор, как об этом написали другие СМИ. Информации о том, собирается ли кто-то ещё увольняться, у меня пока нет.

В должности первого заместителя Литвинов курирует работу четырёх городских управлений: муниципальной собственности, градостроительства и архитектуры, делопроизводства, а также информационно-программного обеспечения. В мэрию он пришёл в 2009 году по приглашению руководившего тогда городом Игоря Пушкарёва. После ареста Пушкарёва в 2016 году вместе с другими первыми заместителями периодически исполнял его обязанности. В конце 2017 года Литвинов был одним из финалистов конкурсной процедуры по избранию нового градоначальника, но в итоге сохранил статус первого вице-мэра.

Эксперты отмечают, что в руководстве города скоро не останется никого из команды бывшего мэра.

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