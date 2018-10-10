Пора позвать батюшку: приморский «Адмирал» преследуют неудачи

СЕГОДНЯ 02:54 2018-10-10T02:57:38+03:00

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Не успел «Адмирал» опомниться от разгромной встречи с «Трактором» и дисквалификации Степана Захарчука, как хоккейный клуб потерпел очередное поражение. Домашняя игра во Владивостоке с китайской командой «Куньлунь Ред Стар» закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом «моряки», как под копирку «слили» последние минуты встречи, оставшись в меньшинстве.

Очередной домашний матч провёл «Адмирал» в стенах «Фетисов-Арены» 9 октября. В этот раз соперником приморцев выступил поистине многонациональный клуб – «Куньлунь Ред Стар», в состав которого вошли представители 8 стран. Корреспондент «Комсомолки» стал свидетелем нового провала, так неудачно начавшей сезон приморской команды. Игра с соперником, не заладившаяся с первых минут, вполне могла принести заветную победу «морякам», собравшимся во втором периоде. Однако обыграть противника подопечные Сергея Светлова не смогли. В очередной раз подвело игроков в сине-белой форме досадное удаление практически в самом конце игры. По статистике целой серии домашних матчей: «Адмиралу» редко удаётся выдержать без потерь численное превосходство соперника.

«Адмиралу» в последнее время редко удаётся выдержать без потерь численное превосходство соперникаФото: Милана СОКОЛ

Пока не пошло на пользу хоккейному клубу из Приморья обновление состава и тренерского штаба. В команду вернулся Сергей Светлов, ранее уже работавший с «Адмиралом». Клуб, официально объявленный банкротом, претерпел кадровые перестановки и даже обзавёлся новыми игроками. Кстати, на матч с представителями Китая вышел чешский защитник Карел Кубат, контракт с которым был заключён накануне. Но дебют чеха прошёл без особой феерии. Впрочем, это лучше, чем нашумевшая первая и пока единственная игра за «Адмирал» нападающего Степана Захарчука.

Корреспонденту «КП» - Владивосток» удалось узнать подробности скандала, разыгравшегося из-за травмы игрока «Трактора» Артёма Пеньковского. Инцидент произошёл на льду «Фетисов-Арены» 7 октября. Захарчук толкнул оппонента, после чего тот сильно ударился о борт и упал. Игрок «Адмирала» получил дисциплинарный штраф до конца матча, а во время разбирательств и вовсе был наказан по всей строгости регламента КХЛ. По словам представителей проштрафившейся команды, нападающий сфолил ненамеренно. При этом не последнюю роль в произошедшем сыграла разная весовая категория и комплекция игроков. Артём пожаловался на плохое самочувствие уже перед вылетом, а на льду травма даже не была официально зафиксирована судьями. С аэропорта пострадавшего игрока доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2, где он находится и по сей день.

По этическим соображениям диагноз хоккеиста не разглашается. Доподлинно известно, что обошлось без открытых переломов, однако Пеньковский получил серьёзную травму и какое-то время точно не будет играть. В больницу ближе к дому, хоккеист будет переведён, когда его состояние стабилизируется. Сотрудники пресс-службы «Адмирала» поделились, что Степан Захарчук уже принёс свои искренние извинения коллеге. Не исключено, что хоккеист вскоре навестит подбитого товарища в больнице. Тем временем болельщики приморской команды в шутку заявляют, что на лёд пора пригласить батюшку из церкви. Возможно, что священнослужитель сможет положить конец неудачам, которые преследуют «моряков».